У Луцьку відбудеться турнір з ММА памʼяті Героя Андрія Романова

У Луцьку відбудеться турнір з ММА памʼяті Героя Андрія Романова
Сьогодні, 3 вересня, у Луцьку відбудеться благодійний турнір з ММА в честь пам'яті загиблого Героя, командира добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" Андрія Романова з позивним Тренер.

Захід відбудеться о 18:00 у «Центральному парку» (вхід від головного корпусу ВНУ).

«Чекаємо усіх, прийдіть та підтримайте волинських спортсменів. Буде 10 крутих поєдинків. Будемо збирати кошти нашому «Сонечку», тому приходьте та підтримуйте», – повідомляють організатори.

Організатори турніру:

- ДРБ Сонечко;
- офіційне представництво професійної Ліги ММА «PROFC-Ukraine»;
- департамент молоді та спорту Луцької міської ради.

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Теги: турнір ММА, Луцьк, Андрій Романов
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