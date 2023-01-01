У Луцьку відбудеться турнір з ММА памʼяті Героя Андрія Романова
Сьогодні, 10:02
Сьогодні, 3 вересня, у Луцьку відбудеться благодійний турнір з ММА в честь пам'яті загиблого Героя, командира добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" Андрія Романова з позивним Тренер.
Захід відбудеться о 18:00 у «Центральному парку» (вхід від головного корпусу ВНУ).
«Чекаємо усіх, прийдіть та підтримайте волинських спортсменів. Буде 10 крутих поєдинків. Будемо збирати кошти нашому «Сонечку», тому приходьте та підтримуйте», – повідомляють організатори.
Організатори турніру:
- ДРБ Сонечко;
- офіційне представництво професійної Ліги ММА «PROFC-Ukraine»;
- департамент молоді та спорту Луцької міської ради.
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Захід відбудеться о 18:00 у «Центральному парку» (вхід від головного корпусу ВНУ).
«Чекаємо усіх, прийдіть та підтримайте волинських спортсменів. Буде 10 крутих поєдинків. Будемо збирати кошти нашому «Сонечку», тому приходьте та підтримуйте», – повідомляють організатори.
Організатори турніру:
- ДРБ Сонечко;
- офіційне представництво професійної Ліги ММА «PROFC-Ukraine»;
- департамент молоді та спорту Луцької міської ради.
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