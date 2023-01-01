Російська армія втратила за добу 600 солдатів і 5 танків





Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,

• танків ‒ 4476 (+5) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,

• артилерійських систем – 5582 (+22) од,

• РСЗВ – 739 (+3) од,

• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),

• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,

• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники ліквідували за минулу добу ще 600 окупантів. Також знищили 12 ББМ та 5 танків.Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,• танків ‒ 4476 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,• артилерійських систем – 5582 (+22) од,• РСЗВ – 739 (+3) од,• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).

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