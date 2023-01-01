Російська армія втратила за добу 600 солдатів і 5 танків
Сьогодні, 11:01
Українські захисники ліквідували за минулу добу ще 600 окупантів. Також знищили 12 ББМ та 5 танків.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
• танків ‒ 4476 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
• артилерійських систем – 5582 (+22) од,
• РСЗВ – 739 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).
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Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 264660 (+600) осіб,
• танків ‒ 4476 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
• артилерійських систем – 5582 (+22) од,
• РСЗВ – 739 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 502 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
• крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
• спеціальної техніки ‒ 841 (+6).
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