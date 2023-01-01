На Волині – аварія: постраждалих визволяли рятувальники





На допомогу в ліквідації наслідків аварії виїжджали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Спеціальним обладнанням фахівці розрізали вітрове скло та визволили з пошкодженого автомобіля людину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 3 вересня у селі Котуш Камінь-Каширської громади трапилася ДТП, внаслідок якої автомобіль Mersedes перекинувся.На допомогу в ліквідації наслідків аварії виїжджали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Спеціальним обладнанням фахівці розрізали вітрове скло та визволили з пошкодженого автомобіля людину.

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