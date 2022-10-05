У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали
Сьогодні, 13:24
Після скандального інциденту в Луцьку біля ЖК «Карамель», де укладальники бруківки слухали російський шансон, а викликана на місце події поліція лише провела з чоловіками розʼяснювальну бесіду, до журналістів звернулися десятки обурених глядачів: чому ж ніяк не покарали цих «меломанів»? Юристи пояснюють: усе через законодавчу колізію.
Про це з посиланням на 12 Канал пише ІА Волинські Новини.
Є закон, який забороняє прослуховування російської музики, але немає такого, який дозволяє поліції карати в таких випадках.
«Законом України «Про культуру» в нас заборонено прослуховування, транслювання російської музики. Визначено перелік. Є такі російські виконавці, які не підпадають під цю заборону. Але механізму притягнення до відповідальності немає.
Тільки 1 серпня було внесено законопроєкт, яким передбачено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тоді можна буде говорити про притягнення винуватців до відповідальності», – розповідає адвокатка Богдана Огородник.
Нагадаємо, в День Незалежності мешканці одного з житлових комплексів почули з вікон пісню російського виконавця Александра Казака «Под покровом Богородицы». Там є такі рядки: «А кто с мечом в наш общий дом придет – Россия встретит как всегда!».
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Про це з посиланням на 12 Канал пише ІА Волинські Новини.
Є закон, який забороняє прослуховування російської музики, але немає такого, який дозволяє поліції карати в таких випадках.
«Законом України «Про культуру» в нас заборонено прослуховування, транслювання російської музики. Визначено перелік. Є такі російські виконавці, які не підпадають під цю заборону. Але механізму притягнення до відповідальності немає.
Тільки 1 серпня було внесено законопроєкт, яким передбачено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тоді можна буде говорити про притягнення винуватців до відповідальності», – розповідає адвокатка Богдана Огородник.
Нагадаємо, в День Незалежності мешканці одного з житлових комплексів почули з вікон пісню російського виконавця Александра Казака «Под покровом Богородицы». Там є такі рядки: «А кто с мечом в наш общий дом придет – Россия встретит как всегда!».
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