У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали

укладальники бруківки слухали російський шансон, а викликана на місце події поліція лише провела з чоловіками розʼяснювальну бесіду, до журналістів звернулися десятки обурених глядачів: чому ж ніяк не покарали цих «меломанів»? Юристи пояснюють: усе через законодавчу колізію.



Про це з посиланням на 12 Канал пише



Є закон, який забороняє прослуховування російської музики, але немає такого, який дозволяє поліції карати в таких випадках.



«Законом України «Про культуру» в нас заборонено прослуховування, транслювання російської музики. Визначено перелік. Є такі російські виконавці, які не підпадають під цю заборону. Але механізму притягнення до відповідальності немає.



Тільки 1 серпня було внесено законопроєкт, яким передбачено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тоді можна буде говорити про притягнення винуватців до відповідальності», – розповідає адвокатка Богдана Огородник.



Нагадаємо, в День Незалежності мешканці одного з житлових комплексів почули з вікон пісню російського виконавця Александра Казака «Под покровом Богородицы». Там є такі рядки: «А кто с мечом в наш общий дом придет – Россия встретит как всегда!».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після скандального інциденту в Луцьку біля ЖК «Карамель», де, а викликана на місце події поліція лише провела з чоловіками розʼяснювальну бесіду, до журналістів звернулися десятки обурених глядачів: чому ж ніяк не покарали цих «меломанів»? Юристи пояснюють: усе через законодавчу колізію.Про це з посиланням на 12 Канал пише ІА Волинські Новини Є закон, який забороняє прослуховування російської музики, але немає такого, який дозволяє поліції карати в таких випадках.«Законом України «Про культуру» в нас заборонено прослуховування, транслювання російської музики. Визначено перелік. Є такі російські виконавці, які не підпадають під цю заборону. Але механізму притягнення до відповідальності немає.Тільки 1 серпня було внесено законопроєкт, яким передбачено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тоді можна буде говорити про притягнення винуватців до відповідальності», – розповідає адвокаткаНагадаємо, в День Незалежності мешканці одного з житлових комплексів почули з вікон пісню російського виконавця«Под покровом Богородицы». Там є такі рядки: «А кто с мечом в наш общий дом придет – Россия встретит как всегда!».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію