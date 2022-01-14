У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У Луцьку через зливу затопило проспект Відродження.
Про це розповідають у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 3 вересня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті Відродження у Луцьку.
Рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини вирушили на місце події та, використовуючи спеціальне обладнання, здійснили очищення зливних каналізацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповідають у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 3 вересня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті Відродження у Луцьку.
Рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини вирушили на місце події та, використовуючи спеціальне обладнання, здійснили очищення зливних каналізацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО
Сьогодні, 15:30
На заході України – спалах смертельної хвороби
Сьогодні, 14:26
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 13:25
У Луцьку робітники «врубали» пісню про доблесть російської армії, але їх не покарали
Сьогодні, 13:24
Медіа