У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО

У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО
У Луцьку через зливу затопило проспект Відродження.

Про це розповідають у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 3 вересня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті Відродження у Луцьку.

Рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини вирушили на місце події та, використовуючи спеціальне обладнання, здійснили очищення зливних каналізацій.

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Теги: підтоплення, дощ, Луцьк
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