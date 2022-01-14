У Луцьку затопило проспект Відродження. ФОТО





Про це розповідають у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 3 вересня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті Відродження у Луцьку.



Рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини вирушили на місце події та, використовуючи спеціальне обладнання, здійснили очищення зливних каналізацій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через зливу затопило проспект Відродження.Про це розповідають у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 3 вересня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення через сильний дощ на проспекті Відродження у Луцьку.Рятувальники міської 1-ї державної пожежно-рятувальної частини вирушили на місце події та, використовуючи спеціальне обладнання, здійснили очищення зливних каналізацій.

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