У Луцьку відбувся забіг у вишиванках: збирали кошти для ЗСУ
Сьогодні, 17:28
Сьогодні, 3 вересня, відбувся благодійний захід "Забіг у вишиванках 2023".
Про це повідомили в міському департаменті молоді та спорту.
Захід проводився з метою привернення уваги до потреб ЗСУ та збору коштів на підтримку захисників та захисниць України; популяризації та пропагування бігових заходів в Україні, а також здорового способу життя.
Організаторами заходу є ГО «Марафонський клуб «Тарас Бульба» та Департамент молоді та спорту Луцької міської ради.
Розпочався захід із вшанування пам'яті загиблих захисників України хвилиною мовчання та виконання гімну України.
Опісля організатори заходу провели загальну руханку для учасників забігу та усіх охочих.
Під час заходу відбулися дитячі забіги на дистанції 100 та 500 метрів; благодійні дорослі забіги на дистанціях 1 та 5 кілометрів.
Близько 200 учасників взяло участь у заході. Діти та дорослі із задоволенням та усмішкою на обличчях долали обрані дистанції.
Усі учасники дитячого забігу, що завершили дистанцію, отримали медалі фінішера. Також по завершенню заходу відбулося нагородження переможців та призерів забігу.
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Про це повідомили в міському департаменті молоді та спорту.
Захід проводився з метою привернення уваги до потреб ЗСУ та збору коштів на підтримку захисників та захисниць України; популяризації та пропагування бігових заходів в Україні, а також здорового способу життя.
Організаторами заходу є ГО «Марафонський клуб «Тарас Бульба» та Департамент молоді та спорту Луцької міської ради.
Розпочався захід із вшанування пам'яті загиблих захисників України хвилиною мовчання та виконання гімну України.
Опісля організатори заходу провели загальну руханку для учасників забігу та усіх охочих.
Під час заходу відбулися дитячі забіги на дистанції 100 та 500 метрів; благодійні дорослі забіги на дистанціях 1 та 5 кілометрів.
Близько 200 учасників взяло участь у заході. Діти та дорослі із задоволенням та усмішкою на обличчях долали обрані дистанції.
Усі учасники дитячого забігу, що завершили дистанцію, отримали медалі фінішера. Також по завершенню заходу відбулося нагородження переможців та призерів забігу.
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