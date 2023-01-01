Лучанка виборола срібло на чемпіонаті Європи з французького боксу
Сьогодні, 18:18
Лучанка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу.
Про це спортсменка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
Офіційна делегація національної збірної команди України з французького боксу Сават з 31 серпня по 03 вересня 2023 року взяла участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у розділі "Ассо" (ІІ ранг) у м. Ругвиця (Республіка Хорватія).
Коновальчук Анастасія провівши 5 поєдинків та поступившись у фіналі спортсменів з Франції, роздільним рішенням суддів виборола срібну нагороду.
Це ще один старт для лучанки на шляху до Всесвітніх Ігор Єдиноборств 2023, які відбудуться у Саудівській Аравії вже у жовтні. Ліцензію на які Анастасія виборола на Чемпіонаті світу з французького боксу Сават 2022.
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Про це спортсменка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
Офіційна делегація національної збірної команди України з французького боксу Сават з 31 серпня по 03 вересня 2023 року взяла участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у розділі "Ассо" (ІІ ранг) у м. Ругвиця (Республіка Хорватія).
Коновальчук Анастасія провівши 5 поєдинків та поступившись у фіналі спортсменів з Франції, роздільним рішенням суддів виборола срібну нагороду.
Це ще один старт для лучанки на шляху до Всесвітніх Ігор Єдиноборств 2023, які відбудуться у Саудівській Аравії вже у жовтні. Ліцензію на які Анастасія виборола на Чемпіонаті світу з французького боксу Сават 2022.
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