Лучанка виборола срібло на чемпіонаті Європи з французького боксу

Лучанка виборола срібло на чемпіонаті Європи з французького боксу
Лучанка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу.

Про це спортсменка розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.

Офіційна делегація національної збірної команди України з французького боксу Сават з 31 серпня по 03 вересня 2023 року взяла участь в чемпіонаті Європи серед дорослих у розділі "Ассо" (ІІ ранг)  у м. Ругвиця (Республіка Хорватія).

Коновальчук Анастасія провівши 5 поєдинків та поступившись у фіналі спортсменів з Франції, роздільним рішенням суддів виборола срібну нагороду.
Лучанка виборола срібло на чемпіонаті Європи з французького боксу

Це ще один старт для лучанки на шляху до Всесвітніх Ігор Єдиноборств 2023, які відбудуться у Саудівській Аравії вже у жовтні. Ліцензію на які Анастасія виборола на Чемпіонаті світу з французького боксу Сават 2022.

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Теги: Анастасія Коновальчук, Луцьк, французький бокс
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