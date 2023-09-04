Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня





Про це повідомляють у



Вночі та вранці – місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень – 19-24°.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +22°.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Агафоника. У народі ще його називають Агафон Огуменник. Цей сподвижник пов'язаний із повір'ям у лісовиків – вважали, що лісовик «потішається» зі снопами. У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 4 вересня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вночі та вранці – місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень – 19-24°.За даними Sinoptik , ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +22°.Цього дня вшановується пам'ять святого Агафоника. У народі ще його називають Агафон Огуменник. Цей сподвижник пов'язаний із повір'ям у лісовиків – вважали, що лісовик «потішається» зі снопами. У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним.

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