Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 4 вересня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вночі та вранці – місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень – 19-24°.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +22°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Агафоника. У народі ще його називають Агафон Огуменник. Цей сподвижник пов'язаний із повір'ям у лісовиків – вважали, що лісовик «потішається» зі снопами. У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вночі та вранці – місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень – 19-24°.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +22°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять святого Агафоника. У народі ще його називають Агафон Огуменник. Цей сподвижник пов'язаний із повір'ям у лісовиків – вважали, що лісовик «потішається» зі снопами. У давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним.
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