Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру, – Лещенко





Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у фейсбуці, передає



"У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США", – йдеться у повідомленні.



Лещенко опублікував частину документа про повідомлення Коломойському про підозру, де він вказаний саме як громадянин Ізраїлю та Кіпру та позбавлений громадянства України.







Радник голови ОП також повідомив, що запитів на екстрадицію Коломойського до США, де проти нього веде розслідування ФБР, не надходило в Україну.



"Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Олігарх Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві та легалізації одержаного злочинним шляхом майна, фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру.Про це повідомляє радник керівника Офісу президентау фейсбуці, передає УП "У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США", – йдеться у повідомленні.Лещенко опублікував частину документа про повідомлення Коломойському про підозру, де він вказаний саме як громадянин Ізраїлю та Кіпру та позбавлений громадянства України.Радник голови ОП також повідомив, що запитів на екстрадицію Коломойського до США, де проти нього веде розслідування ФБР, не надходило в Україну."Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - зазначив він.

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