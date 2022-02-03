У Луцьку маленька дитина зачинилась вдома – викликали рятувальників
Сьогодні, 22:12
Рятувальники відчинили двері квартири, де зачинилась маленька дитина.
Про це повідомляє ДСНС Волині.
Сьогодні о 19:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги у Луцьку в квартирі на другому поверсі зачинилася маленька дитина.
Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк використали драбину для доступу до квартири через вікно та відчинили двері.
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Про це повідомляє ДСНС Волині.
Сьогодні о 19:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги у Луцьку в квартирі на другому поверсі зачинилася маленька дитина.
Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк використали драбину для доступу до квартири через вікно та відчинили двері.
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