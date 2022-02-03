У Луцьку маленька дитина зачинилась вдома – викликали рятувальників





Про це повідомляє ДСНС Волині.



Сьогодні о 19:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги у Луцьку в квартирі на другому поверсі зачинилася маленька дитина.



Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк використали драбину для доступу до квартири через вікно та відчинили двері.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники відчинили двері квартири, де зачинилась маленька дитина.Про це повідомляє ДСНС Волині.Сьогодні о 19:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги у Луцьку в квартирі на другому поверсі зачинилася маленька дитина.Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк використали драбину для доступу до квартири через вікно та відчинили двері.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію