У Луцьку маленька дитина зачинилась вдома – викликали рятувальників

У Луцьку маленька дитина зачинилась вдома – викликали рятувальників
Рятувальники відчинили двері квартири, де зачинилась маленька дитина.

Про це повідомляє ДСНС Волині.

Сьогодні о 19:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги у Луцьку в квартирі на другому поверсі зачинилася маленька дитина.

Рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк використали драбину для доступу до квартири через вікно та відчинили двері.

У Луцьку маленька дитина зачинилась вдома – викликали рятувальників

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Теги: дитина, ДСНС
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