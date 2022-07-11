Умєров замість Резнікова: Зеленський підтвердив, що пропонуватиме парламенту замінити голову Міноборони

Умєров замість Резнікова: Зеленський підтвердив, що пропонуватиме парламенту замінити голову Міноборони
Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.

"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав він.


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Теги: Зеленський, Резніков, Умєров
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