Умєров замість Резнікова: Зеленський підтвердив, що пропонуватиме парламенту замінити голову Міноборони

Президентпідтвердив звільненняз посади міністра оборони України."Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.За словами президента, Міністерство має очолити"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав він.