Умєров замість Резнікова: Зеленський підтвердив, що пропонуватиме парламенту замінити голову Міноборони
Сьогодні, 22:45
Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.
"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.
"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав він.
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"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За словами президента, Міністерство має очолити Рустем Умєров.
"Верховна рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури", - додав він.
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