4 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає ексголова Волинської обласної ради, генеральний директор Ковельського МТМОІменини 4 вересня святкують: Агафон, Северин, Ісак та Афанасій.Вітаємо іменинників зі святом та зичимо здоров’я, радості від життя та достатку.Цього дня у 1991 році вийшло розпорядження виконавчого комітету Волинської обласної ради народних депутатів, яким Державному архіву області передали приміщення, документи, майно, технічне обладнання та штати колишнього архіву Волинського обкому Компартії України.4 вересня 2003 року газета «Волинь» стала називатися «Волинь-нова».Цього дня у 1938 році створено Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха.У 1991 в Києві над будинком Верховної Ради підняли жовто-блакитний прапор.А в 1985 році у виправно-трудовій колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовського району, Пермської області РФ, помер Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Герой України.