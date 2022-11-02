Алкоголь у 17 разів перевищував норму: на Волині спіймали нетверезого керманича





З постанови відомо, що 15 серпня в селі Броди Ковельського району Андрій Г. керував Volkswagen Passat в стані алкогольного сп'яніння. Результат драгера після освідування водія – 3,49 проміле, передає



Андрій Г. подав до суду письмову заяву, в якій визнав свою винуватість у вчиненому правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.130 КУпАП.



Суд піддав водія стягненню у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спіймали п’яного водія легковика, доза алкоголю в крові якого перевищила норму в понад сімнадцять разів. Ратнівський районний суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його посвідчення водія.З постанови відомо, що 15 серпня в селі Броди Ковельського районукерував Volkswagen Passat в стані алкогольного сп'яніння. Результат драгера після освідування водія – 3,49 проміле, передає ІА Волинські Новини Андрій Г. подав до суду письмову заяву, в якій визнав свою винуватість у вчиненому правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.130 КУпАП.Суд піддав водія стягненню у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

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