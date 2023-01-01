Померла відома активістка з Волині

Померла відома активістка з Волині
У суботу, 2 вересня, стало відомо про смерть відомої на Волині активістки Людмили Ларіонової.

Про це у соцмережі повідомила Віра Федосюк, пише ВСН.

Людмила Ларіонова – знана в Ковелі підприємиця, меценатка, депутатка Ковельської міської ради двох скликань, членкиня бюро Ковельської міської парторганізації ВО «Батьківщина».

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам'ять!

Померла відома активістка з Волині

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Теги: Людмила Ларіонова, смерть
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