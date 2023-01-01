Померла відома активістка з Волині

Людмили Ларіонової.



Про це у соцмережі повідомила Віра Федосюк, пише



Людмила Ларіонова – знана в Ковелі підприємиця, меценатка, депутатка Ковельської міської ради двох скликань, членкиня бюро Ковельської міської парторганізації ВО «Батьківщина».



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 2 вересня, стало відомо про смерть відомої на Волині активісткиПро це у соцмережі повідомила, пише ВСН Людмила Ларіонова – знана в Ковелі підприємиця, меценатка, депутатка Ковельської міської ради двох скликань, членкиня бюро Ковельської міської парторганізації ВО «Батьківщина».

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