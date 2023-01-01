У Луцькому районі водій легковика збив дитину і втік





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Аварія трапилася в обідню пору на вулиці Центральній. Водій SKODA Octavia Едуард І. допустив зіткнення з велосипедом, яким керував неповнолітній потерпілий, та втік з місця ДТП.



Едуард І. під час розгляду справи свою вину визнав лише частково. Він зауважив, що за його участі справді відбулася ДТП, місце якої він залишив, не повідомивши працівників поліції. Зі слів водія легковика, у зіткненні з велосипедистом його вини немає, оскільки саме останній порушив вимоги ПДР. Під час руху він помітив велосипедиста, який рухався правим узбіччям дороги. Коли автомобіль був на незначній дистанції від хлопця, той неочікувано та без відповідних жестів здійснив різкий маневр повороту ліворуч.



Як зазначив Едуард І., він рухався зі швидкістю 50 кілометрів на годину та вдався до негайного гальмування. Проте відстань до велосипедиста була взагалі незначною, а тому між ними відбулося легке зіткнення, після якого потерпілий впав з велосипеда. Після цього водій легковика переконався, що з хлопцем усе гаразд (були лише подряпини), а тому залишив місце ДТП.



Показання батька неповнолітнього потерпілого дещо відрізнялися від слів винуватця ДТП. Він пригадав, що в обідню пору йому зателефонував син та попросив приїхати в Боратин. Коли він приїхав на місце події, то виявив там сина, який сидів на землі та був у шоковому стані. В хлопця були подряпини на руках, ногах та голові, тому батько викликав працівників поліції та швидку. На місці ДТП також була жінка, яка сфотографувала транспортний засіб обвинуваченого.



У протоколі допиту неповнолітнього велосипедиста йдеться про те, що до моменту зіткнення він переконався у безпечності свого маневру, попередньо подав жест витягнутою рукою із вказівкою подальшого напряму свого руху. Під час маневру неповнолітній почув звук гальмування, після чого відбулося зіткнення. Далі до нього підійшов водій автомобіля SKODA Octavia, висловився в обурливій формі щодо керування велосипедом та залишив місце ДТП, не поцікавившись його самопочуттям.



Представник неповнолітнього потерпілого адвокат Давидов О. В. в судовому засіданні ствердив, що у діях Едуарда І. були наявні подія та склад адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 122-4, 124 КУпАП, у зв'язку з чим просив притягнути його до відповідальності.



Докази підтверджували вину Едуарда І., тому суд оштрафував його на 3400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили водія легкового автомобіля, який у Боратині збив неповнолітнього велосипедиста.Про це пише ІА Волинські Новини Аварія трапилася в обідню пору на вулиці Центральній. Водій SKODA Octavia Едуард І. допустив зіткнення з велосипедом, яким керував неповнолітній потерпілий, та втік з місця ДТП.Едуард І. під час розгляду справи свою вину визнав лише частково. Він зауважив, що за його участі справді відбулася ДТП, місце якої він залишив, не повідомивши працівників поліції. Зі слів водія легковика, у зіткненні з велосипедистом його вини немає, оскільки саме останній порушив вимоги ПДР. Під час руху він помітив велосипедиста, який рухався правим узбіччям дороги. Коли автомобіль був на незначній дистанції від хлопця, той неочікувано та без відповідних жестів здійснив різкий маневр повороту ліворуч.Як зазначив Едуард І., він рухався зі швидкістю 50 кілометрів на годину та вдався до негайного гальмування. Проте відстань до велосипедиста була взагалі незначною, а тому між ними відбулося легке зіткнення, після якого потерпілий впав з велосипеда. Після цього водій легковика переконався, що з хлопцем усе гаразд (були лише подряпини), а тому залишив місце ДТП.Показання батька неповнолітнього потерпілого дещо відрізнялися від слів винуватця ДТП. Він пригадав, що в обідню пору йому зателефонував син та попросив приїхати в Боратин. Коли він приїхав на місце події, то виявив там сина, який сидів на землі та був у шоковому стані. В хлопця були подряпини на руках, ногах та голові, тому батько викликав працівників поліції та швидку. На місці ДТП також була жінка, яка сфотографувала транспортний засіб обвинуваченого.У протоколі допиту неповнолітнього велосипедиста йдеться про те, що до моменту зіткнення він переконався у безпечності свого маневру, попередньо подав жест витягнутою рукою із вказівкою подальшого напряму свого руху. Під час маневру неповнолітній почув звук гальмування, після чого відбулося зіткнення. Далі до нього підійшов водій автомобіля SKODA Octavia, висловився в обурливій формі щодо керування велосипедом та залишив місце ДТП, не поцікавившись його самопочуттям.Представник неповнолітнього потерпілого адвокат Давидов О. В. в судовому засіданні ствердив, що у діях Едуарда І. були наявні подія та склад адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 122-4, 124 КУпАП, у зв'язку з чим просив притягнути його до відповідальності.Докази підтверджували вину Едуарда І., тому суд оштрафував його на 3400 гривень.

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