Синоптик розповів, коли в Україні вдарять перші заморозки

Синоптик розповів, коли в Україні вдарять перші заморозки
Синоптики прогнозують перші заморозки на поверхні ґрунту у другій половині вересня.

Про це повідомив Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.

«У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі», – каже синоптик.

Середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20°С, що на 1-3°С вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм; у західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%.

На півдні ночі будуть помітно теплішими. Зокрема, +12...+18 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28.

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Теги: заморозки, Україна
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