Росія здійснила атаку на Україну: є руйнування в різних областях





Про атаку повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, а наслідки розповіла місцева влада, передає



Одещина



Окупанти впродовж 3,5 години атакували ударними безпілотниками Південь Одеської області. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 17 дронів, розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Однак є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільськогосподарська техніка та устаткування промислових підприємств.



Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь уже загасили.



Загиблих і постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі необхідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.







Дніпропетровщина



Ніч там минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки. Військові з повітряного військового командування «Схід» знищили у небі над регіоном шість 6 безпілотників, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.



Водночас є і влучання, воно відбулося по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.



Миколаївщина



Вночі над регіоном силами та засобами протиповітряної оборони був знищений російський розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Його тип ще не встановлений, написав начальник ОВА Віталій Кім.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська у ніч проти 4 вересня та зранку здійснили повітряну атаку на низку регіонів України. Для цього вони використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Є влучання. Ще в одній області збили розвідувальний дрон.Про атаку повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, а наслідки розповіла місцева влада, передає Громадське Окупанти впродовж 3,5 години атакували ударними безпілотниками Південь Одеської області. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 17 дронів, розповів очільник обласної військової адміністраціїОднак є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільськогосподарська техніка та устаткування промислових підприємств.Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь уже загасили.Загиблих і постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі необхідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.Ніч там минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки. Військові з повітряного військового командування «Схід» знищили у небі над регіоном шість 6 безпілотників, повідомив голова ОВАВодночас є і влучання, воно відбулося по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.Вночі над регіоном силами та засобами протиповітряної оборони був знищений російський розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Його тип ще не встановлений, написав начальник ОВА

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