Курс валют у Луцьку 4 вересня

Курс валют у Луцьку 4 вересня
4 вересня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.80, а продають за 41.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.20.

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Теги: курс валют, гроші, Луцьк
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