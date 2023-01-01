Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні проти України





Про це свідчать дані Генштабу, оприлюднені вранці 4 вересня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,

• танків ‒ 4480 (+4) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,

• артилерійських систем – 5611 (+29) од,

• РСЗВ – 741 (+2) од,

• засобів ППО ‒ 503 (+1) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),

• крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,

• кораблів /катерів ‒ 19 (+1) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,

• спеціальної техніки ‒ 847 (+6) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.Про це свідчать дані Генштабу, оприлюднені вранці 4 вересня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,• танків ‒ 4480 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,• артилерійських систем – 5611 (+29) од,• РСЗВ – 741 (+2) од,• засобів ППО ‒ 503 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),• крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 19 (+1) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,• спеціальної техніки ‒ 847 (+6) од.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію