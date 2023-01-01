Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні проти України

Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні проти України
За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.

Про це свідчать дані Генштабу, оприлюднені вранці 4 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,
• танків ‒ 4480 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,
• артилерійських систем – 5611 (+29) од,
• РСЗВ – 741 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 503 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),
• крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 19 (+1) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,
• спеціальної техніки ‒ 847 (+6) од.

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Теги: втрати ворога
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