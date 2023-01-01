Резніков написав заяву про відставку

Олексій Резніков подав заяву про відставку.



Про це він



"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - йдеться в повідомленні.



У своїй заяві Резніков написав, що за 550 днів повномасштабної війни було звільнено понад 50% окупованих росією територій України. Також, за його словами, за 22 місяці на посаді міністра оборони він виконав ключові завдання, які було покладено на нього.

Рустем Умєров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборониподав заяву про відставку.Про це він повідомив у фейсбуці."На виконання рішення Президента Україниподав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - йдеться в повідомленні.У своїй заяві Резніков написав, що за 550 днів повномасштабної війни було звільнено понад 50% окупованих росією територій України. Також, за його словами, за 22 місяці на посаді міністра оборони він виконав ключові завдання, які було покладено на нього.

Раніше ми повідомляли, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку . Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна

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