Уже з 1 жовтня: кому з жінок доведеться стати на військовий облік





Про це йдеться в матеріалі видання



Від початку повномасштабного вторгнення військовий облік для жінок в Україні залишався добровільним, однак починаючи з 1 жовтня 2023 року, працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані реєструватися у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.



Як стати на облік жінкам

З 1 жовтня 2023 року на обов'язковий військовий облік потрібно стати лікарям, медсестрам і фармацевтам в Україні. Для жінок можливість стати на військовий облік надається за умови їхньої придатності до проходження військової служби з урахуванням вікових обмежень (до 60 років) і стану здоров'я, який визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК).



Процедура реєстрації на військовому обліку здійснюється в територіальному центрі комплектування. Для цього необхідно надати паспорт, диплом про освіту в медичній сфері та довідку з місця роботи.



На військовозобов'язаних жінок покладаються ті самі обов'язки, що й на чоловіків, вони повинні:



• ставати на військовий облік;

• проходити підготовку до служби;

• повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.



Коли ставати на облік випускницям-медикам

За два місяці до закінчення навчання навчальні заклади зобов'язані надавати районним (міським) Територіальним центрам комплектування за спеціальним призовом списки випускників. У цих списках мають бути зазначені такі дані: ПІБ, дата народження, паспортні дані, податковий номер, зареєстроване місце проживання, спеціальність, дата завершення навчання та номер військово-облікової спеціальності. Списки ці мають зберігатися в ТЦК і СП протягом 10 років.



Випускникам медичних і фармацевтичних закладів надається 1 місяць після завершення навчання, щоб стати на облік. Якщо вони не звернулися до центрів комплектування протягом цього часу, на них чекає штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.



Хто з медиків і фармацевтів може не ставати на облік

Важливо зазначити, що згідно із законодавством, медики та фармацевти без військово-облікових документів не можуть бути працевлаштовані. Однак для жінок, які здобули освіту до внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу (тобто до 30 грудня 2022 року), надається "перехідний період". Протягом цього періоду, який триватиме до кінця 2026 року, вони можуть працевлаштуватися без обов'язкового військового обліку.



Важливо зазначити, що роботодавці зобов'язані повідомляти міські (районні) Територіальні центри комплектування за спеціальним призовом про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку. У разі, якщо медики та фармацевти залишилися без роботи, вони мають особисто звернутися до військкоматів, щоб стати на військовий облік.



Чи випускатимуть жінок за кордон

Поки що незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов'язаної жінок пропускають за кордон безперешкодно. Це регулюється чинним законодавством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зареєструватися в ТЦК доведеться працівницям медичної та фармацевтичної сфер. Жінки інших спеціальностей, які близькі до військової, можуть добровільно ставати на військовий облік.Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" Від початку повномасштабного вторгнення військовий облік для жінок в Україні залишався добровільним, однак починаючи з 1 жовтня 2023 року, працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані реєструватися у військкоматах. Жінки з іншими спеціальностями, які пов'язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.З 1 жовтня 2023 року на обов'язковий військовий облік потрібно стати лікарям, медсестрам і фармацевтам в Україні. Для жінок можливість стати на військовий облік надається за умови їхньої придатності до проходження військової служби з урахуванням вікових обмежень (до 60 років) і стану здоров'я, який визначається Військово-лікарською комісією (ВЛК).Процедура реєстрації на військовому обліку здійснюється в територіальному центрі комплектування. Для цього необхідно надати паспорт, диплом про освіту в медичній сфері та довідку з місця роботи.На військовозобов'язаних жінок покладаються ті самі обов'язки, що й на чоловіків, вони повинні:• ставати на військовий облік;• проходити підготовку до служби;• повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.За два місяці до закінчення навчання навчальні заклади зобов'язані надавати районним (міським) Територіальним центрам комплектування за спеціальним призовом списки випускників. У цих списках мають бути зазначені такі дані: ПІБ, дата народження, паспортні дані, податковий номер, зареєстроване місце проживання, спеціальність, дата завершення навчання та номер військово-облікової спеціальності. Списки ці мають зберігатися в ТЦК і СП протягом 10 років.Випускникам медичних і фармацевтичних закладів надається 1 місяць після завершення навчання, щоб стати на облік. Якщо вони не звернулися до центрів комплектування протягом цього часу, на них чекає штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.Важливо зазначити, що згідно із законодавством, медики та фармацевти без військово-облікових документів не можуть бути працевлаштовані. Однак для жінок, які здобули освіту до внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу (тобто до 30 грудня 2022 року), надається "перехідний період". Протягом цього періоду, який триватиме до кінця 2026 року, вони можуть працевлаштуватися без обов'язкового військового обліку.Важливо зазначити, що роботодавці зобов'язані повідомляти міські (районні) Територіальні центри комплектування за спеціальним призовом про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку. У разі, якщо медики та фармацевти залишилися без роботи, вони мають особисто звернутися до військкоматів, щоб стати на військовий облік.Поки що незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов'язаної жінок пропускають за кордон безперешкодно. Це регулюється чинним законодавством.

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