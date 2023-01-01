Сили оборони звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом





Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр



“На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв км”, - повідомила Маляр.



На Куп’янському напрямку наші сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Водночас кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.



На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.



На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог безуспішно наступав у районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”.



Маляр зауважила, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. В ході ведення наступальних дій Сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.



“Ворог на півдні несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви”, - додала заступниця міністра оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом.Про це заступниця міністра оборони повідомила в Телеграмі.“На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв км”, - повідомила Маляр.На Куп’янському напрямку наші сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Водночас кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог безуспішно наступав у районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”.Маляр зауважила, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. В ході ведення наступальних дій Сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.“Ворог на півдні несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви”, - додала заступниця міністра оборони.

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