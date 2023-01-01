Сили оборони звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом

Сили оборони звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом
Сили оборони України звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

“На Бахмутському напрямку противник веде обороні дії з метою стримування просування наших військ та безуспішно здійснює спроби відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. В районі Кліщіївки маємо певні успіхи. Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв км”, - повідомила Маляр.

На Куп’янському напрямку наші сили оборони відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. Водночас кількість обстрілів з боку росіян залишається високою.

На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на наступі з метою покращення тактичного положення. Там ворог безуспішно наступав у районах Сєверне, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Продовжує обстріли позицій наших підрозділів та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”.

Маляр зауважила, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. В ході ведення наступальних дій Сили оборони України мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

“Ворог на півдні несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви”, - додала заступниця міністра оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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