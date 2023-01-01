ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади





У коментарі під нашим текстом «Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід нібито лікарка-педіатерка Белявцева Вікторія Іванівна пише, що медиків не просто скорочують, а відправляють у медичну роту 14-ї бригади.



Текст подаємо без змін:



«Ви читали новини, що Рожищенську лікарню закривають, а лікарів скорочують? Нас не скорочують!!! Я в цій лікарні десять років уже. Нас не скорочують, нас відправляють у 14 бригаду! У медичну роту!!! Невже інших лікарів, досвідчених польових медиків немає, так що нам доводиться їхати??? Я всі десять років працювала педіатром!!! Навіщо я на фронті потрібна взагалі????».



Усе б нічого, якби не кілька «але». Сторінка так званої Белявцевої напівпорожня, адже створена кілька днів тому – 24 серпня 2023 року. А от головне фото нібито у медичному одязі (щонайменше головний убір викликає сумніви) додане 1 вересня.



Зауважимо також, що у «педіатерки» – бізнес-сторінка з профілем компанії «Маркетингова агенція», яка спершу мала назву Active Upbeat.



Цікаво й те, що серед двох вподобаних сторінок у фейкової лікарки – Інформаційне агентство ВолиньPost.



А тепер залізний факт: у коментарі ГО Інформація в чистому вигляді медичний директор Рожищенської багатопрофільної лікарні Віктор Редзій підтвердив, що Белявцева Вікторія Іванівна у медзакладі не працює.



Лікарів дійсно можуть скоротити через нестачу фінансування, а не через те, що їх відправляють у медичну роту. Ба більше, ситуація набула медійного розголосу, тож приховати такий факт було би просто нереально.



Отже, ця інформація – фейк, який покликаний посіяти панічні настрої серед медичних працівників.



Зауважимо також, що мережею уже шириться інформація про те, що з 1 жовтня працівниць медичної та фармацевтичної сфер, які стануть на



Наразі незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов'язаної жінок пропускають за кордон безперешкодно. Це регулюється чинним законодавством.



Тож вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.



Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській багатопрофільній лікарні через нестачу фінансування планують скоротити орієнтовно 50 працівників і закрити два відділення – пологове та дитяче. Місцеві жителі та медики обурені таким рішенням лікарні, тож у Рожищі розгорівся справжній скандал. Боти вирішили теж не зволікати і на тлі інциденту вкинули новий фейк.У коментарі під нашим текстомнібито лікарка-педіатеркапише, що медиків не просто скорочують, а відправляють у медичну роту 14-ї бригади.Текст подаємо без змін:Усе б нічого, якби не кілька «але». Сторінка так званої Белявцевої напівпорожня, адже створена кілька днів тому – 24 серпня 2023 року. А от головне фото нібито у медичному одязі (щонайменше головний убір викликає сумніви) додане 1 вересня.Зауважимо також, що у «педіатерки» – бізнес-сторінка з профілем компанії «Маркетингова агенція», яка спершу мала назву Active Upbeat.Цікаво й те, що серед двох вподобаних сторінок у фейкової лікарки – Інформаційне агентство ВолиньPost.А тепер залізний факт: у коментарімедичний директор Рожищенської багатопрофільної лікарніпідтвердив, щоЛікарів дійсно можуть скоротити через нестачу фінансування, а не через те, що їх відправляють у медичну роту. Ба більше, ситуація набула медійного розголосу, тож приховати такий факт було би просто нереально.Зауважимо також, що мережею уже шириться інформація про те, що з 1 жовтня працівниць медичної та фармацевтичної сфер, які стануть на військовий облік , не випускатимуть за кордон. Однак це – неправда.Наразі незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов'язаної жінок пропускають за кордон безперешкодно. Це регулюється чинним законодавством.

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