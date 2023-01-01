ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади

ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
У Рожищенській багатопрофільній лікарні через нестачу фінансування планують скоротити орієнтовно 50 працівників і закрити два відділення – пологове та дитяче. Місцеві жителі та медики обурені таким рішенням лікарні, тож у Рожищі розгорівся справжній скандал. Боти вирішили теж не зволікати і на тлі інциденту вкинули новий фейк.

У коментарі під нашим текстом «Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід нібито лікарка-педіатерка Белявцева Вікторія Іванівна пише, що медиків не просто скорочують, а відправляють у медичну роту 14-ї бригади.

Текст подаємо без змін:

«Ви читали новини, що Рожищенську лікарню закривають, а лікарів скорочують? Нас не скорочують!!! Я в цій лікарні десять років уже. Нас не скорочують, нас відправляють у 14 бригаду! У медичну роту!!! Невже інших лікарів, досвідчених польових медиків немає, так що нам доводиться їхати??? Я всі десять років працювала педіатром!!! Навіщо я на фронті потрібна взагалі????».

Усе б нічого, якби не кілька «але». Сторінка так званої Белявцевої напівпорожня, адже створена кілька днів тому – 24 серпня 2023 року. А от головне фото нібито у медичному одязі (щонайменше головний убір викликає сумніви) додане 1 вересня.

Зауважимо також, що у «педіатерки» – бізнес-сторінка з профілем компанії «Маркетингова агенція», яка спершу мала назву Active Upbeat.

Цікаво й те, що серед двох вподобаних сторінок у фейкової лікарки – Інформаційне агентство ВолиньPost.

А тепер залізний факт: у коментарі ГО Інформація в чистому вигляді медичний директор Рожищенської багатопрофільної лікарні Віктор Редзій підтвердив, що Белявцева Вікторія Іванівна у медзакладі не працює.

Лікарів дійсно можуть скоротити через нестачу фінансування, а не через те, що їх відправляють у медичну роту. Ба більше, ситуація набула медійного розголосу, тож приховати такий факт було би просто нереально.

Отже, ця інформація – фейк, який покликаний посіяти панічні настрої серед медичних працівників.

Зауважимо також, що мережею уже шириться інформація про те, що з 1 жовтня працівниць медичної та фармацевтичної сфер, які стануть на військовий облік, не випускатимуть за кордон. Однак це – неправда.

Наразі незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов'язаної жінок пропускають за кордон безперешкодно. Це регулюється чинним законодавством.

Тож вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.

Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фейк, медична рота, Рожищенська багатопрофільна лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід
01 вересень, 13:10
Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні
11 серпень, 18:10
У фейсбуці поширюють фейк про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка
08 серпень, 13:00
У тіктоці поширюють фейк про віллу та квартиру Поліщука
04 серпень, 15:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Сьогодні, 11:30
Сили оборони звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом
Сьогодні, 11:20
Уже з 1 жовтня: кому з жінок доведеться стати на військовий облік
Сьогодні, 11:10
Російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії
Сьогодні, 10:57
Резніков написав заяву про відставку
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Пропагандисти рф поширюють відео, в яких Київстар нібито озвучив втрати ЗСУ Пропагандисти рф поширюють відео, в яких Київстар нібито озвучив втрати ЗСУ
Сьогодні, 01:01
Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями» Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону «вагнерівцями»
16 серпень, 04:47
Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні Білоруський ресурс поширив фейк про холеру в Україні
11 серпень, 18:10
У фейсбуці поширюють фейк про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка У фейсбуці поширюють фейк про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка
08 серпень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Сьогодні, 11:30
 0
Сили оборони звільнили вже 47 квадратних кілометрів під Бахмутом
Сьогодні, 11:20
 0
Уже з 1 жовтня: кому з жінок доведеться стати на військовий облік
Сьогодні, 11:10
 0
Російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії
Сьогодні, 10:57
 0
Резніков написав заяву про відставку
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8