У лікарні на Волині хочуть закрити два відділення і скоротити 50 працівників. ВІДЕО





Про третє — інфекційне відділення — наразі не йдеться, - сказав директор медзакладу Віктор Редзій під час виробничої наради з колективом 30 серпня. Про це йдеться у сюжеті



З його слів, до лікарні стало менше звертатися пацієнтів, зокрема 2022-го в пологовому відділенні було 300 пацієнток, цього року — 77 жінок.



"Майбутнього пологового стаціонару немає. На жаль, так склалася ситуація, що в нас майбутнього дитячого відділення немає. Ці послуги не користуються попитом, які були б конкурентноспроможними", — сказав директор медзакладу.



Попри те, що спеціалізованої медичної допомоги в цих відділеннях не буде, Рожищенська лікарня, зазначив Віктор Редзій, буде готова приймати дітей та породіль для надання невідкладної допомоги.



"Ясно, що ми мусимо надати допомогу і дітям, і вагітним, усякі ситуації можуть бути. Ми повністю не ліквідуємо ту службу. Ми будемо готові до надання будь-якої допомоги. Є у нас чергові лікарі, можемо надати невідкладну допомогу, є відділення реанімації, але спеціалізована дитячу медицину має надавати заклад спеціалізований", — каже керівник.



На зарплату працівникам до кінця цього року, зазначив Віктор Редзій, не вистачає орієнтовно 4 мільйони гривень.



"Якщо скорочення не відбудеться до кінця року, то я не бачу шляхів виходу з цієї ситуації в наступному році. Станом на сьогодні у нас є 240 працівників. Звісно, мова не йде про лікарів, бо вони – це основа, без них лікарня не може існувати", — додав керівник медзакладу.



Лікарка-педіатриня дитячого відділення Оксана Ткачук, яка прийшла на зустріч з колективом в актову залу лікарні, розповіла: вважає, що відділення прибуткове.



"Розмови йдуть давно, вже пів року. Казали, що з 1 вересня будуть закривати три відділення через те, що ми не приносимо грошей лікарні. Хоча це не є правдою. 200-300 тисяч відділення заробляє на місяць, з них тисяч 100 тисяч іде на зарплати медперсоналу", — каже лікарка.



З її слів, у дитячому відділенні працює десятеро людей: педіатр, медсестри і молодший медперсонал, котрі щомісяця лікують орієнтовно 35-40 дітей.



Лікарка терапевтичного відділення Валентина Ватащук розповіла, що відділення перевантажене



"Зазвичай, я була в червні у відпустці, а нас двоє на відділенні, то хворих було, що один не встиг виписатися, а інший уже сидить чекає на стільчику. Лікарня буде, в якому вже ракурсі — це друге питання", — каже терапевтка.



На зустрічі з колективом також був присутній міський голова В’ячеслав Поліщук. Він зазначив, що лікарня є комунальним підприємством міської ради.



"Станом на сьогодні лікарня забезпечує роботою на мінімальних потужностях. Це призводить до відтоку наших медпрацівників, до перевантаження одних пакетів послуг і не навантаження інших. На превеликий жаль, так є. Щоквартально звіт про фінансові речі, звіт невтішний – мінус 13 мільйонів", — сказав посадовець.



На виробничу нараду в лікарні прийшли місцеві жителі Рожища. Зі слів волинянки Віри Шварцкоп, більшість місцевих жителів їздять до медзакладів до Луцька.



"Я хочу зрозуміти в чому причина цього отакого рішення і хто таке рішення приймає. Сімейні лікарі дають направлення і людина їде куди хоче, і більшість жителів Рожища тепер їздять в Луцьк, бо там надають більш кваліфіковану допомогу", — зазначила жінка.



Збори трудового колективу тривали впродовж двох годин. Директор медзакладу Віктор Редзій у коментарі Суспільному зазначив, що процес оптимізації завершиться орієнтовно до кінця 2023 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенській багатопрофільній лікарні через нестачу фінансування планують скоротити орієнтовно 50 працівників і закрити два відділення — пологове та дитяче.Про третє — інфекційне відділення — наразі не йдеться, - сказав директор медзакладупід час виробничої наради з колективом 30 серпня. Про це йдеться у сюжеті Суспільного. З його слів, до лікарні стало менше звертатися пацієнтів, зокрема 2022-го в пологовому відділенні було 300 пацієнток, цього року — 77 жінок."Майбутнього пологового стаціонару немає. На жаль, так склалася ситуація, що в нас майбутнього дитячого відділення немає. Ці послуги не користуються попитом, які були б конкурентноспроможними", — сказав директор медзакладу.Попри те, що спеціалізованої медичної допомоги в цих відділеннях не буде, Рожищенська лікарня, зазначив Віктор Редзій, буде готова приймати дітей та породіль для надання невідкладної допомоги."Ясно, що ми мусимо надати допомогу і дітям, і вагітним, усякі ситуації можуть бути. Ми повністю не ліквідуємо ту службу. Ми будемо готові до надання будь-якої допомоги. Є у нас чергові лікарі, можемо надати невідкладну допомогу, є відділення реанімації, але спеціалізована дитячу медицину має надавати заклад спеціалізований", — каже керівник.На зарплату працівникам до кінця цього року, зазначив Віктор Редзій, не вистачає орієнтовно 4 мільйони гривень."Якщо скорочення не відбудеться до кінця року, то я не бачу шляхів виходу з цієї ситуації в наступному році. Станом на сьогодні у нас є 240 працівників. Звісно, мова не йде про лікарів, бо вони – це основа, без них лікарня не може існувати", — додав керівник медзакладу.Лікарка-педіатриня дитячого відділення Оксана Ткачук, яка прийшла на зустріч з колективом в актову залу лікарні, розповіла: вважає, що відділення прибуткове."Розмови йдуть давно, вже пів року. Казали, що з 1 вересня будуть закривати три відділення через те, що ми не приносимо грошей лікарні. Хоча це не є правдою. 200-300 тисяч відділення заробляє на місяць, з них тисяч 100 тисяч іде на зарплати медперсоналу", — каже лікарка.З її слів, у дитячому відділенні працює десятеро людей: педіатр, медсестри і молодший медперсонал, котрі щомісяця лікують орієнтовно 35-40 дітей.Лікарка терапевтичного відділення Валентина Ватащук розповіла, що відділення перевантажене"Зазвичай, я була в червні у відпустці, а нас двоє на відділенні, то хворих було, що один не встиг виписатися, а інший уже сидить чекає на стільчику. Лікарня буде, в якому вже ракурсі — це друге питання", — каже терапевтка.На зустрічі з колективом також був присутній міський голова В’ячеслав Поліщук. Він зазначив, що лікарня є комунальним підприємством міської ради."Станом на сьогодні лікарня забезпечує роботою на мінімальних потужностях. Це призводить до відтоку наших медпрацівників, до перевантаження одних пакетів послуг і не навантаження інших. На превеликий жаль, так є. Щоквартально звіт про фінансові речі, звіт невтішний – мінус 13 мільйонів", — сказав посадовець.На виробничу нараду в лікарні прийшли місцеві жителі Рожища. Зі слів волинянки Віри Шварцкоп, більшість місцевих жителів їздять до медзакладів до Луцька."Я хочу зрозуміти в чому причина цього отакого рішення і хто таке рішення приймає. Сімейні лікарі дають направлення і людина їде куди хоче, і більшість жителів Рожища тепер їздять в Луцьк, бо там надають більш кваліфіковану допомогу", — зазначила жінка.Збори трудового колективу тривали впродовж двох годин. Директор медзакладу Віктор Редзій у коментарі Суспільному зазначив, що процес оптимізації завершиться орієнтовно до кінця 2023 року.

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