Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16
Сьогодні, 03:41
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.
Військові обговорили навчання українських авіаторів. Про це повідомив Валерій Залужний.
"У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може приступати до льотної підготовки", - повідомив Залужний.
Крім того, Валерій Залужний домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Також Головнокомандувач подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.
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Військові обговорили навчання українських авіаторів. Про це повідомив Валерій Залужний.
"У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може приступати до льотної підготовки", - повідомив Залужний.
Крім того, Валерій Залужний домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Також Головнокомандувач подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.
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