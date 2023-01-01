Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16

Головнокомандувач Збройних сил Українипровів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генераломВійськові обговорили навчання українських авіаторів. Про це повідомив"У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може приступати до льотної підготовки", - повідомив Залужний.Крім того, Валерій Залужний домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.Також Головнокомандувач подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.