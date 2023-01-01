Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16

Частина українських пілотів успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки на F-16
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

Військові обговорили навчання українських авіаторів. Про це повідомив Валерій Залужний.

"У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи та може приступати до льотної підготовки", - повідомив Залужний.

Крім того, Валерій Залужний домовився з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Також Головнокомандувач подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.

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Теги: F-16, навчання, Данія, Україна
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