Німеччина передала Україні 10 танків Leopard та іншу військову допомогу





Оновлений список опублікований на сайті німецького уряду, - пише



У пакеті допомоги - 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та чотири напівпричепи до них, понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї та польовий шпиталь.



Щодо танків, то це друга партія обіцяних Leopard 1A5, які передає Україні німецька сторона спільно із Данією. Загалом очікується 178 таких машин, проте уряд Німеччини погоджує продаж Києву додаткових танків першої моделі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України.Оновлений список опублікований на сайті німецького уряду, - пише Бабель. У пакеті допомоги - 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та чотири напівпричепи до них, понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї та польовий шпиталь.Щодо танків, то це друга партія обіцяних Leopard 1A5, які передає Україні німецька сторона спільно із Данією. Загалом очікується 178 таких машин, проте уряд Німеччини погоджує продаж Києву додаткових танків першої моделі.

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