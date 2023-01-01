Про знищені російські літаки і атаку на кадирівців: добрі новини від ВолиньPost за 30 серпня
30 серпень, 23:23
Нас щиро тішить міцність та витривалість українців та українок. Саме завдяки вам щодня є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Наприклад, сьогодні, 30 серпня, ми писали про таке:
Скільки техніки і живої сили ворога ліквідували в Україні за добу
За минулу добу Сили оборони України знищили ще 570 загарбників, 9 танків, 8 дронів і 17 ББМ ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
• танків ‒ 4423 (+9) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
• артилерійських систем – 5476 (+26) од,
• РСЗВ – 733 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
• крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
• спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
Артистка волинського драмтеатру стала лауреаткою всеукраїнської премії «Київська книга року»
Народна артистка України Людмила Приходько стала лауреаткою Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року» – 2023. Експертна рада визначила переможців у 16 номінаціях. І у напрямку «Біографічна проза» обрали Людмилу Іванівну – артистку волинського драмтеатру – за книгу «Примадонна».
Центр Дія.Бізнес у Луцьку запустив власний сайт: для чого і що там корисного
Цього тижня запрацював оновлений сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку. Тепер відвідувачам буде зручніше реєструватися на освітні події та консультації.
На сайті Дія.Бізнес у Луцьку ви можете:
— швидко зареєструватися на подію;
— зручно підтвердити чи скасувати вашу участь у заходах;
— першими дізнаватися про нові послуги центру Дія.Бізнес у Луцьку;
— моніторити календар подій, щоб нічого не пропустити;
— отримати найвигідніші пропозиції щодо участі в платних заходах: практикумах, інтенсивах, мастермайндах.
В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
В ГУР МО підтверджують знищення чотирьох військово-транспортних Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. При цьому ще кілька таких літаків пошкоджені.
СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ
Служба безпеки України 29 серпня за допомогою БПЛА атакувала кадирівців і колаборантів, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.
За даними джерела в СБУ, атака відбувалася у кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених.
В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
В ГУР МО підтверджують знищення чотирьох військово-транспортних Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. При цьому ще кілька таких літаків пошкоджені.
Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню
На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.
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Наприклад, сьогодні, 30 серпня, ми писали про таке:
Скільки техніки і живої сили ворога ліквідували в Україні за добу
За минулу добу Сили оборони України знищили ще 570 загарбників, 9 танків, 8 дронів і 17 ББМ ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
• танків ‒ 4423 (+9) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
• артилерійських систем – 5476 (+26) од,
• РСЗВ – 733 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
• крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
• спеціальної техніки ‒ 825 (+5).
Артистка волинського драмтеатру стала лауреаткою всеукраїнської премії «Київська книга року»
Народна артистка України Людмила Приходько стала лауреаткою Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року» – 2023. Експертна рада визначила переможців у 16 номінаціях. І у напрямку «Біографічна проза» обрали Людмилу Іванівну – артистку волинського драмтеатру – за книгу «Примадонна».
Центр Дія.Бізнес у Луцьку запустив власний сайт: для чого і що там корисного
Цього тижня запрацював оновлений сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку. Тепер відвідувачам буде зручніше реєструватися на освітні події та консультації.
На сайті Дія.Бізнес у Луцьку ви можете:
— швидко зареєструватися на подію;
— зручно підтвердити чи скасувати вашу участь у заходах;
— першими дізнаватися про нові послуги центру Дія.Бізнес у Луцьку;
— моніторити календар подій, щоб нічого не пропустити;
— отримати найвигідніші пропозиції щодо участі в платних заходах: практикумах, інтенсивах, мастермайндах.
В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
В ГУР МО підтверджують знищення чотирьох військово-транспортних Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. При цьому ще кілька таких літаків пошкоджені.
СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ
Служба безпеки України 29 серпня за допомогою БПЛА атакувала кадирівців і колаборантів, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.
За даними джерела в СБУ, атака відбувалася у кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених.
В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
В ГУР МО підтверджують знищення чотирьох військово-транспортних Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. При цьому ще кілька таких літаків пошкоджені.
Харлан продала Барбі за 10 тисяч доларів, гроші підуть на волинську лікарню
На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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