Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму, – DW

Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму, – DW
Вночі 30 серпня відбулась найбільша атака дронів по рф.

Про це пише LB.ua з посиланням на DW.

Найпотужнішого удару було завдано по військово-цивільному аеропорту в Пскові. Там пошкоджено чотири літаки Іл-76, жертв немає, повідомили російські екстрені служби. Крім того, один з тelegram-каналів писав про пожежу на території 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжках. Від кордону України до Пскова – близько 800 км, а по прямій через Білорусь – близько 700 км.

Місцева влада Брянська прозвітувала про три збиті безпілотники у місті та області. При цьому після падіння безпілотника спалахнула пожежа на брянському заводі "Кремній ЕЛ" – це найбільший у росії виробник мікроелектроніки. А місцева влада повідомила, що через падіння безпілотника спалахнув адміністративний будинок. Вранці атака продовжилася – губернатор регіону заявив про ще один збитий дрон над Брянськом.

Про вибухи також повідомляли в Тулі та Рязані. Сергій Собянін заявив про один збитий безпілотник, що прямував у бік Москви, а в Міноборони РФ стверджують, що безпілотники були збиті в Орловській та Калузькій областях.

Крім того, дрони атакували окупований Севастополь – вибухи лунали в районі Севастопольської бухти. Призначений РФ "глава" міста Михайло Развожаєв повідомив, що сили протипідводно-диверсійного забезпечення "відбивають атаки безпілотників із моря". Пізніше він заявив, що роботу ППДО в акваторії закінчено. Жодних подробиць атаки він не навів.

Раніше повідомлялось про вибухи в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.

Нагадаємо, що росія у ніч проти 30 серпня здійснила масовану атаку на столицю України. Для цього використали безпілотні літальні засоби та ракети. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
Сьогодні, 11:00
Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму, – DW
Сьогодні, 10:45
Артистка волинського драмтеатру стала лауреаткою всеукраїнської премії «Київська книга року»
Сьогодні, 10:34
Покарали чотирьох молодиків із Нововолинська, які хотіли незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 10:20
Далеко не заїхали: на Волині двоє неповнолітніх викрали автомобіль
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак 23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
Сьогодні, 11:00
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Микола Бойчун
Сьогодні, 07:25
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв. ОНОВЛЕНО До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 06:51
Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність» Підбив чотири танки: волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 03:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
Сьогодні, 11:00
 0
Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму, – DW
Сьогодні, 10:45
 0
Артистка волинського драмтеатру стала лауреаткою всеукраїнської премії «Київська книга року»
Сьогодні, 10:34
 0
Покарали чотирьох молодиків із Нововолинська, які хотіли незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 10:20
 0
Далеко не заїхали: на Волині двоє неповнолітніх викрали автомобіль
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8