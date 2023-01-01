23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак





Про це Юрій Погуляйко.



"На жаль, 23 прикордонники з Волині віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вшанували полеглих хвилиною мовчання та спільною молитвою.



Вічна пам’ять та шана загиблим Героям-прикордонникам, а також усім захисникам України, які стали на захист своєї землі та віддали за її майбутнє найцінніше", - наголосив Погуляйко.



Пам’ятаємо не лише в окремий для цього день, пам’ятаємо – щодня. І кожного.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День пам’яті захисників України в Луцьку відкрили пам’ятний знак прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет країни.Про це повідомив голова Волинської ОВА"На жаль, 23 прикордонники з Волині віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вшанували полеглих хвилиною мовчання та спільною молитвою.Вічна пам’ять та шана загиблим Героям-прикордонникам, а також усім захисникам України, які стали на захист своєї землі та віддали за її майбутнє найцінніше", - наголосив Погуляйко.Пам’ятаємо не лише в окремий для цього день, пам’ятаємо – щодня. І кожного.Нагадаємо, що шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію