23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак

23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
У День пам’яті захисників України в Луцьку відкрили пам’ятний знак прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет країни.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"На жаль, 23 прикордонники з Волині віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вшанували полеглих хвилиною мовчання та спільною молитвою.

Вічна пам’ять та шана загиблим Героям-прикордонникам, а також усім захисникам України, які стали на захист своєї землі та віддали за її майбутнє найцінніше", - наголосив Погуляйко.

Пам’ятаємо не лише в окремий для цього день, пам’ятаємо – щодня. І кожного.

Нагадаємо, що шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла».
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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