23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
Сьогодні, 11:00
У День пам’яті захисників України в Луцьку відкрили пам’ятний знак прикордонникам, які загинули, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет країни.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На жаль, 23 прикордонники з Волині віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вшанували полеглих хвилиною мовчання та спільною молитвою.
Вічна пам’ять та шана загиблим Героям-прикордонникам, а також усім захисникам України, які стали на захист своєї землі та віддали за її майбутнє найцінніше", - наголосив Погуляйко.
Пам’ятаємо не лише в окремий для цього день, пам’ятаємо – щодня. І кожного.
Нагадаємо, що шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла».
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На жаль, 23 прикордонники з Волині віддали своє життя за незалежність нашої держави. Вшанували полеглих хвилиною мовчання та спільною молитвою.
Вічна пам’ять та шана загиблим Героям-прикордонникам, а також усім захисникам України, які стали на захист своєї землі та віддали за її майбутнє найцінніше", - наголосив Погуляйко.
Пам’ятаємо не лише в окремий для цього день, пам’ятаємо – щодня. І кожного.
Нагадаємо, що шестеро воїнів з Волині залишаються зниклими безвісти після «Іловайського котла».
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