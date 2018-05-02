У Луцьку зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень





Про це повідомили на сторінці



29 серпня стовпчик термометра показав 36,4⁰C.



Нагадаємо, що довгий час температурний рекорд на Волині становив 36.2⁰C. Його зафіксували 16 серпня 1952 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 29 серпня, у Луцьку був перевершений абсолютний температурний максимум за всю історію спостережень.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології у фейсбуці.29 серпня стовпчик термометра показав 36,4⁰C.Нагадаємо, що довгий часстановив 36.2⁰C. Його зафіксували 16 серпня 1952 року.

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