У Луцьку зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень

У Луцьку зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень
Учора, 29 серпня, у Луцьку був перевершений абсолютний температурний максимум за всю історію спостережень.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології у фейсбуці.

29 серпня стовпчик термометра показав 36,4⁰C.

Нагадаємо, що довгий час температурний рекорд на Волині становив 36.2⁰C. Його зафіксували 16 серпня 1952 року.

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Теги: рекорд, спека, погода
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