У Луцьку зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень
Сьогодні, 11:41
Учора, 29 серпня, у Луцьку був перевершений абсолютний температурний максимум за всю історію спостережень.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології у фейсбуці.
29 серпня стовпчик термометра показав 36,4⁰C.
Нагадаємо, що довгий час температурний рекорд на Волині становив 36.2⁰C. Його зафіксували 16 серпня 1952 року.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології у фейсбуці.
29 серпня стовпчик термометра показав 36,4⁰C.
Нагадаємо, що довгий час температурний рекорд на Волині становив 36.2⁰C. Його зафіксували 16 серпня 1952 року.
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