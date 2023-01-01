Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв

Олександр Дмітрієв.



Про це



"Добрим, щирим та вірним рідному краю був Герой Олександр Дмітрієв. Народився 7 вересня 1999 року у селі Вільхівка. Із найрідніших залишилися лише брати.



Із перших днів вторгнення був мобілізований на військову службу кулеметником 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.



Веселий, життєрадісний Олександр легко йшов на контакт з людьми, був дуже комунікабельним, любив спілкуватися.



28 серпня Герой під час виконання бойового завдання отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П’ятихатки Василівського району Запорізької області. На жаль, не приходячи у свідомість, помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що зустріч Героя відбудеться сьогодні, 30 серпня, біля символічного Хреста борцям за волю та незалежність України орієнтовно о 14.30-15.00 годині.



Чин похорону відбудеться у четвер, 31 серпня, об 11.00 від рідного дому полеглого Захисника. Відспівають Олександра Дмітрієва у храмі Покрови Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні помер воїн з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."Добрим, щирим та вірним рідному краю був Герой Олександр Дмітрієв. Народився 7 вересня 1999 року у селі Вільхівка. Із найрідніших залишилися лише брати.Із перших днів вторгнення був мобілізований на військову службу кулеметником 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.Веселий, життєрадісний Олександр легко йшов на контакт з людьми, був дуже комунікабельним, любив спілкуватися.28 серпня Герой під час виконання бойового завдання отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П’ятихатки Василівського району Запорізької області. На жаль, не приходячи у свідомість, помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що зустріч Героя відбудеться сьогодні, 30 серпня, біля символічного Хреста борцям за волю та незалежність України орієнтовно о 14.30-15.00 годині.Чин похорону відбудеться у четвер, 31 серпня, об 11.00 від рідного дому полеглого Захисника. Відспівають Олександра Дмітрієва у храмі Покрови Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію