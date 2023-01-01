Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв

Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
У лікарні помер воїн з Волині Олександр Дмітрієв.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Добрим, щирим та вірним рідному краю був Герой Олександр Дмітрієв. Народився 7 вересня 1999 року у селі Вільхівка. Із найрідніших залишилися лише брати.

Із перших днів вторгнення був мобілізований на військову службу кулеметником 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

Веселий, життєрадісний Олександр легко йшов на контакт з людьми, був дуже комунікабельним, любив спілкуватися.

28 серпня Герой під час виконання бойового завдання отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П’ятихатки Василівського району Запорізької області. На жаль, не приходячи у свідомість, помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч Героя відбудеться сьогодні, 30 серпня, біля символічного Хреста борцям за волю та незалежність України орієнтовно о 14.30-15.00 годині.

Чин похорону відбудеться у четвер, 31 серпня, об 11.00 від рідного дому полеглого Захисника. Відспівають Олександра Дмітрієва у храмі Покрови Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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