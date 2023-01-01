СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ

СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ
Служба безпеки України 29 серпня за допомогою БПЛА атакувала кадирівців і колаборантів, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.

Про це Укрінформу повідомило джерело в СБУ.

За інформацією співрозмовника, українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці м. Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходило зібрання "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", – сказав співрозмовник.

За даними джерела в СБУ, атака відбувалася у кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених.

"Саме місто оточене російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на росію небезпечно для життя та здоров’я", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що аеропорт Пскова (рф) скасував усі вісім запланованих на середу, 30 серпня, пасажирських авіарейсів після нічної атаки безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного на Запоріжжі
Сьогодні, 12:46
Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
Сьогодні, 12:27
СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ
Сьогодні, 12:19
У Луцьку зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень
Сьогодні, 11:41
Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
Сьогодні, 12:27
Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком
Сьогодні, 11:22
23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак 23 прикордонники з Волині загинули за незалежність України: у пам'ять про Героїв відкрили пам’ятний знак
Сьогодні, 11:00
Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму, – DW Вночі відбулась найбільша атака дронів по рф і Криму, – DW
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного на Запоріжжі
Сьогодні, 12:46
 0
Не приходячи у свідомість, помер у лікарні Герой з Волині Олександр Дмітрієв
Сьогодні, 12:27
 0
СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцьку зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень
Сьогодні, 11:41
 0
Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8