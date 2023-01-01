СБУ атакувала дронами «виборчу дільницю» на окупованій частині Запоріжжя, – ЗМІ





Про це



За інформацією співрозмовника, українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці м. Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходило зібрання "голів дільничних виборчих комісій" усього району.



"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", – сказав співрозмовник.



За даними джерела в СБУ, атака відбувалася у кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених.



"Саме місто оточене російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на росію небезпечно для життя та здоров’я", – сказав співрозмовник.



Нагадаємо, що аеропорт Пскова (рф) скасував усі вісім запланованих на середу, 30 серпня, пасажирських авіарейсів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України 29 серпня за допомогою БПЛА атакувала кадирівців і колаборантів, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.Про це Укрінформу повідомило джерело в СБУ.За інформацією співрозмовника, українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці м. Кам’янка-Дніпровська якраз в той момент, коли там проходило зібрання "голів дільничних виборчих комісій" усього району."На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", – сказав співрозмовник.За даними джерела в СБУ, атака відбувалася у кілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багатьох поранених."Саме місто оточене російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на росію небезпечно для життя та здоров’я", – сказав співрозмовник.Нагадаємо, що аеропорт Пскова (рф) скасував усі вісім запланованих на середу, 30 серпня, пасажирських авіарейсів після нічної атаки безпілотників

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію