Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Дмитром Марчуком

Марчука Дмитра Миколайовича.



Про це



"Повідомляємо про орієнтовний план поховання.



Близько 12:00 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує через вулицю Рівненська до села Струмівка.



Орієнтовно з 12:30 живим коридором зустрінемо нашого Героя від перехрестя вулиці Рівненської та Східної.



Далі пішою ходою траурна процесія попрямує до вулиці Сільської, буд 70, де відбудеться спільна молитва та прощання біля батьківської домівки", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного села Струмівка, вул. Східна.



Поховають Героя на місцевому кладовищі села Струмівка, вулиця Рівненська.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 серпня у Підгайцівській громаді День жалоби - в останню дорогу проводжають ГерояПро це повідомили у громаді."Повідомляємо про орієнтовний план поховання.Близько 12:00 тіло Героя заберуть від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи на вулиці Стефаника, звідки кортеж попрямує через вулицю Рівненська до села Струмівка.Орієнтовно з 12:30 живим коридором зустрінемо нашого Героя від перехрестя вулиці Рівненської та Східної.Далі пішою ходою траурна процесія попрямує до вулиці Сільської, буд 70, де відбудеться спільна молитва та прощання біля батьківської домівки", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного села Струмівка, вул. Східна.Поховають Героя на місцевому кладовищі села Струмівка, вулиця Рівненська.

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