Аномальна спека: у Луцьку зафіксували температурний рекорд
Сьогодні, 16:30
29 серпня у Луцьку – спекотно. Сьогодні в обласному центрі Волині зафіксували найвищу температуру повітря впродовж літа 2023 року.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
Станом на 15 годину 29 серпня стовпчик термометра у Луцьку сягнув 35,6°. Цьогоріч це – найвища позначка. Від температурного рекорду за останні 70 років Волинь відділяє менше, аніж один градус. 15 серпня 1952 року температура повітря становила 36,2°.
До слова, вода у волинських водоймах сьогодні теж досить тепла – 24°.
Коли мине спека
Уже сьогодні ввечері пройде холодний атмосферний фронт, тож завтра, 30 серпня, на Волині очікують дощі, град та шквалисте посилання вітру – 15-20 м/с.
Завтра максимальна температура буде нижчою – 26-28°, 31 серпня – 22-24°.
Вересень, каже синоптикиня, буде теплим і сухим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики обіцяють теплий вересень: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені
Температура повітря першого місяця осені буде на 1,5° вищою, аніж зазвичай. Натомість опадів у вересні 2023 року прогнозують менше.
Попри це, назвати місяць аномально теплим, каже пані Леся, не можна.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
Станом на 15 годину 29 серпня стовпчик термометра у Луцьку сягнув 35,6°. Цьогоріч це – найвища позначка. Від температурного рекорду за останні 70 років Волинь відділяє менше, аніж один градус. 15 серпня 1952 року температура повітря становила 36,2°.
До слова, вода у волинських водоймах сьогодні теж досить тепла – 24°.
Коли мине спека
Уже сьогодні ввечері пройде холодний атмосферний фронт, тож завтра, 30 серпня, на Волині очікують дощі, град та шквалисте посилання вітру – 15-20 м/с.
Завтра максимальна температура буде нижчою – 26-28°, 31 серпня – 22-24°.
Вересень, каже синоптикиня, буде теплим і сухим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики обіцяють теплий вересень: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені
Температура повітря першого місяця осені буде на 1,5° вищою, аніж зазвичай. Натомість опадів у вересні 2023 року прогнозують менше.
Попри це, назвати місяць аномально теплим, каже пані Леся, не можна.
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