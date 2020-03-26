Як розпочнеться навчальний рік для волинських школярів
Сьогодні, 16:22
Навчальний рік на Волині розпочнеться в очному режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація. Кожна громада самостійно вирішує, у якому освітньому закладі навчання стартує онлайн, офлайн чи у змішаній формі.
Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Він зауважує, що наявність укриття у закладі освіти – це базова вимога. Захисні споруди мають бути в кожному закладі, де навчання проводитимуть офлайн, або у безпосередній близькості до нього. Також такі споруди мають відповідати нормам інклюзії, забезпечені водою, медикаментами та розраховані на всіх учасників навчального процесу. Якщо забезпечити укриття для усіх неможливо – навчання можуть проводити у декілька змін.
Кількість навчальних закладів, де учні зможуть навчатися у режимі офлайн – збільшилася, у порівнянні з минулим роком.
Погуляйко додав, що 765 освітнім закладам рекомендовано розпочати очне навчання. Інші мають можливість доопрацювати недоліки, отримати позитивне рішення від рятувальників та змінити форму навчання.
Слід зазначити, що школи можуть змінювати форми навчання: органи місцевого самоврядування спільно з батьками дітей напрацьовують пропозиції та подають їх до ОВА.
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Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Він зауважує, що наявність укриття у закладі освіти – це базова вимога. Захисні споруди мають бути в кожному закладі, де навчання проводитимуть офлайн, або у безпосередній близькості до нього. Також такі споруди мають відповідати нормам інклюзії, забезпечені водою, медикаментами та розраховані на всіх учасників навчального процесу. Якщо забезпечити укриття для усіх неможливо – навчання можуть проводити у декілька змін.
Кількість навчальних закладів, де учні зможуть навчатися у режимі офлайн – збільшилася, у порівнянні з минулим роком.
Погуляйко додав, що 765 освітнім закладам рекомендовано розпочати очне навчання. Інші мають можливість доопрацювати недоліки, отримати позитивне рішення від рятувальників та змінити форму навчання.
Слід зазначити, що школи можуть змінювати форми навчання: органи місцевого самоврядування спільно з батьками дітей напрацьовують пропозиції та подають їх до ОВА.
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