Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО

Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 «Мста-С» (дивізійна самохідна гаубиця).

Відеозапис успішної атаки українських воїнів детонації боєкомплекту опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків», - йдеться в коментарі до відео.


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Теги: Валерій Залужний, ворожа техніка, гаубиця
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