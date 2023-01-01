Залужний показав, як воїни волинської бригади нищать ворожу техніку. ВІДЕО





Відеозапис успішної атаки українських воїнів детонації боєкомплекту опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків», - йдеться в коментарі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу САУ 2С19 «Мста-С» (дивізійна самохідна гаубиця).Відеозапис успішної атаки українських воїнів детонації боєкомплекту опублікував Головнокомандувач ЗСУ«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків», - йдеться в коментарі до відео.

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