У Луцьку презентували нову марку «Вічна пам'ять»





Про це Іван Люсак.



Спецпогашення марки організували на Театральному майдані після спільної молитви за загиблими захисниками.



"Пов’язана вона (марка — ред.) з Іловайською трагедією, яка сталася у 2014 році, коли наші захисники по зеленому коридору виходили, і Росія, як завжди порушила домовленості, та обстріляла наших військових", — сказав Іван Люсак.







Нова марка "Вічна пам'ять" вийшла тиражем 500 тисяч примірників, зазначив Іван Люсак, зокрема Волинь отримала тисячу екземплярів.



"Марка є благодійною, і кошти підуть на підтримку дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну", — каже керівник обласного відділення.



На новому випуску марок, зображено картину "Журба" заслуженого художника України Олега Шупляка, — говорить керівник Укрпошти на Волині Іван Люсак. Каже: у маркованому аркуші є п'ять марок.



Окрім марки, випустили також конверт "Перший день", на котрому зображений сонях. Спецпогашення, додав Іван Люсак, відбулося спеціальним штемпелем, який діє один день, 29 серпня. "На марці ми можемо побачити козака, могилу і лелек, які вилітають на небо", — зазначив Іван Люсак.







Загалом від початку повномасштабної війни в Україні випустили 32 нові спеціальні марки, додав керівник волинської дирекції Іван Люсак. Їх можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку погасили і запустили в продаж нову поштову марку "Вічна пам'ять", присвячену Дню пам’яті захисників України, який щороку відзначають 29 серпня.Про це Суспільному розповів керівник Волинської дирекції акціонерного товариства "Укрпошта"Спецпогашення марки організували на Театральному майдані після спільної молитви за загиблими захисниками."Пов’язана вона (марка — ред.) з Іловайською трагедією, яка сталася у 2014 році, коли наші захисники по зеленому коридору виходили, і Росія, як завжди порушила домовленості, та обстріляла наших військових", — сказав Іван Люсак.Нова марка "Вічна пам'ять" вийшла тиражем 500 тисяч примірників, зазначив Іван Люсак, зокрема Волинь отримала тисячу екземплярів."Марка є благодійною, і кошти підуть на підтримку дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну", — каже керівник обласного відділення.На новому випуску марок, зображено картину "Журба" заслуженого художника України Олега Шупляка, — говорить керівник Укрпошти на Волині Іван Люсак. Каже: у маркованому аркуші є п'ять марок.Окрім марки, випустили також конверт "Перший день", на котрому зображений сонях. Спецпогашення, додав Іван Люсак, відбулося спеціальним штемпелем, який діє один день, 29 серпня. "На марці ми можемо побачити козака, могилу і лелек, які вилітають на небо", — зазначив Іван Люсак.Загалом від початку повномасштабної війни в Україні випустили 32 нові спеціальні марки, додав керівник волинської дирекції Іван Люсак. Їх можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти.

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