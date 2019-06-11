У росії впав гелікоптер Мі-8: ЗМІ пишуть, що він належав ФСБ





Інформацію про аварію підтвердили екстрені служби пропагандистському агентству «РИА Новости», передає



Там зазначили, що загинули 3 члени екіпажу. Попередня причина катастрофи — відмова техніки.



За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, вертоліт належав ФСБ і проводив тренувальний політ. Пілоти нібито відпрацьовували маневр «зліт-посадка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сосновському районі Челябінської області росії впав вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули троє людей. російські ЗМІ заявляють, що гелікоптер належав Федеральній службі безпеки (ФСБ).Інформацію про аварію підтвердили екстрені служби пропагандистському агентству «РИА Новости», передає «Громадське» Там зазначили, що загинули 3 члени екіпажу. Попередня причина катастрофи — відмова техніки.За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, вертоліт належав ФСБ і проводив тренувальний політ. Пілоти нібито відпрацьовували маневр «зліт-посадка».

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