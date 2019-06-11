У росії впав гелікоптер Мі-8: ЗМІ пишуть, що він належав ФСБ
Сьогодні, 14:37
У Сосновському районі Челябінської області росії впав вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули троє людей. російські ЗМІ заявляють, що гелікоптер належав Федеральній службі безпеки (ФСБ).
Інформацію про аварію підтвердили екстрені служби пропагандистському агентству «РИА Новости», передає «Громадське».
Там зазначили, що загинули 3 члени екіпажу. Попередня причина катастрофи — відмова техніки.
За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, вертоліт належав ФСБ і проводив тренувальний політ. Пілоти нібито відпрацьовували маневр «зліт-посадка».
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Інформацію про аварію підтвердили екстрені служби пропагандистському агентству «РИА Новости», передає «Громадське».
Там зазначили, що загинули 3 члени екіпажу. Попередня причина катастрофи — відмова техніки.
За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, вертоліт належав ФСБ і проводив тренувальний політ. Пілоти нібито відпрацьовували маневр «зліт-посадка».
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