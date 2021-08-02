Волиняни повернулися з Чемпіонату світу з грепплінгу та розповіли, як здобували медалі. ВІДЕО

Волиняни повернулися з Чемпіонату світу з грепплінгу та розповіли, як здобували медалі. ВІДЕО
П'ятеро спортсменів з Волині брали участь у Чемпіонаті світу з греплінгу. Двоє з них вибороли "срібні" нагороди, ще один – "бронзову". Нині спортсмени повернулися додому та відпочивають від тренувань.

Волиняни вперше брали участь у Чемпіонаті світу з греплінгу, який тривав у Польщі з 21 по 24 серпня у Польщі, розповів Суспільному тренер Михайло Савчук.

"Цього року національна збірна поменшала у складі дорослих, бо велика кількість борців, як і з нашого клубу, – не змогли взяти участь у чемпіонаті, адже вони боронять Україну і багато з них зараз на фронті", – каже Михайло Савчук.

Розповідає: у молодіжну збірну відібралися шість волинян, один через травму не поїхав на змагання. Волинь представляли: Дмитро Петріщев, Захар Гончарук, Іван Поремчук, Максим Торчило та Дмитро Борисков.

Два "срібла" для Волині здобули лучани Дмитро Петріщев, який змагався у ваговій категорії 63 кілограми, та Захар Гончарук у ваговій категорія 85 кілограми.

Дмитру Петріщеву 16 років, він змагався у категорії U17. Спортом хлопець займається із шести років.

Призер Чемпіонату світу з грепплінгу Захар Гончарук також змагався у категорії U17. Боровся з шістьома спортсменами. Каже: слабких суперників на Чемпіонаті світу немає, там дуже високий рівень.
Волиняни повернулися з Чемпіонату світу з грепплінгу та розповіли, як здобували медалі. ВІДЕО

"Я допустив одну помилку, але на рівні Чемпіонату світу помилок не пробачають і приїхав додому без медалі", – розповідає спортсмен Дмитро Борисков. З його слів, він мрія взяти участь у чемпіонаті такого рівня.
Захар Гончарук та Дмитро Петріщев.
Захар Гончарук та Дмитро Петріщев.

Волинянин Максим Торчило не виборов медаль на Чемпіонаті світу з грепплінгу, програв по балах іспанцю. Каже, що буде працювати над своїми помилками, адже після перепочинку готуватиметься разом з іншими спортсменами до європейських змагань.

За підсумками боротьби національна збірна України посіла друге місце.
Максим Торчило.
Максим Торчило.
Спортсмен Дмитро Борисков.
Спортсмен Дмитро Борисков.
Тренер Михайло Савчук.
Тренер Михайло Савчук.

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Теги: Волиняни, чемпіонат світу
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