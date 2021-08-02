Волиняни повернулися з Чемпіонату світу з грепплінгу та розповіли, як здобували медалі. ВІДЕО





Волиняни вперше брали участь у Чемпіонаті світу з греплінгу, який тривав у Польщі з 21 по 24 серпня у Польщі, розповів Михайло Савчук.



"Цього року національна збірна поменшала у складі дорослих, бо велика кількість борців, як і з нашого клубу, – не змогли взяти участь у чемпіонаті, адже вони боронять Україну і багато з них зараз на фронті", – каже Михайло Савчук.



Розповідає: у молодіжну збірну відібралися шість волинян, один через травму не поїхав на змагання. Волинь представляли: Дмитро Петріщев, Захар Гончарук, Іван Поремчук, Максим Торчило та Дмитро Борисков.



Два "срібла" для Волині здобули лучани Дмитро Петріщев, який змагався у ваговій категорії 63 кілограми, та Захар Гончарук у ваговій категорія 85 кілограми.



Дмитру Петріщеву 16 років, він змагався у категорії U17. Спортом хлопець займається із шести років.



Призер Чемпіонату світу з грепплінгу Захар Гончарук також змагався у категорії U17. Боровся з шістьома спортсменами. Каже: слабких суперників на Чемпіонаті світу немає, там дуже високий рівень.



"Я допустив одну помилку, але на рівні Чемпіонату світу помилок не пробачають і приїхав додому без медалі", – розповідає спортсмен Дмитро Борисков. З його слів, він мрія взяти участь у чемпіонаті такого рівня.

Захар Гончарук та Дмитро Петріщев.

Волинянин Максим Торчило не виборов медаль на Чемпіонаті світу з грепплінгу, програв по балах іспанцю. Каже, що буде працювати над своїми помилками, адже після перепочинку готуватиметься разом з іншими спортсменами до європейських змагань.



За підсумками боротьби національна збірна України посіла друге місце.

Максим Торчило. Спортсмен Дмитро Борисков. Тренер Михайло Савчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятеро спортсменів з Волині брали участь у Чемпіонаті світу з греплінгу. Двоє з них вибороли "срібні" нагороди, ще один – "бронзову". Нині спортсмени повернулися додому та відпочивають від тренувань.Волиняни вперше брали участь у Чемпіонаті світу з греплінгу, який тривав у Польщі з 21 по 24 серпня у Польщі, розповів Суспільному тренер"Цього року національна збірна поменшала у складі дорослих, бо велика кількість борців, як і з нашого клубу, – не змогли взяти участь у чемпіонаті, адже вони боронять Україну і багато з них зараз на фронті", – каже Михайло Савчук.Розповідає: у молодіжну збірну відібралися шість волинян, один через травму не поїхав на змагання. Волинь представляли:таДва "срібла" для Волині здобули лучани Дмитро Петріщев, який змагався у ваговій категорії 63 кілограми, та Захар Гончарук у ваговій категорія 85 кілограми.Дмитру Петріщеву 16 років, він змагався у категорії U17. Спортом хлопець займається із шести років.Призер Чемпіонату світу з грепплінгу Захар Гончарук також змагався у категорії U17. Боровся з шістьома спортсменами. Каже: слабких суперників на Чемпіонаті світу немає, там дуже високий рівень."Я допустив одну помилку, але на рівні Чемпіонату світу помилок не пробачають і приїхав додому без медалі", – розповідає спортсмен Дмитро Борисков. З його слів, він мрія взяти участь у чемпіонаті такого рівня.Волинянин Максим Торчило не виборов медаль на Чемпіонаті світу з грепплінгу, програв по балах іспанцю. Каже, що буде працювати над своїми помилками, адже після перепочинку готуватиметься разом з іншими спортсменами до європейських змагань.За підсумками боротьби національна збірна України посіла друге місце.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію