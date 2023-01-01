У Луцьку патрульні вдома у чоловіка виявили нарколабораторію. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
Учора, 28 серпня, ввечері на лінію 102 звернулися громадяни та розповіли, що на вулиці Рогова у Луцьку посеред проїзної частини лежить безпорадний чоловік у стані сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За адресою виїхали патрульні. На місці, яке вказали заявники, вони й справді побачили громадянина, той був в неадекватному стані та не міг самостійно рухатися. З’ясувалося, що чоловік мешкає неподалік, тож в рамках поліцейського піклування, патрульні провели його додому.
За місцем проживання громадянина поліцейські помітили близько двох десятків горщиків з рослинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на канабіс. Ці "вазони" стояли під ультрафіолетовою лампою. Також, невідома речовина рослинного походження була виявлена в сухому подрібненому вигляді.
Крім того, в патрульні побачили речі, що були схожі на набої різного калібру. Загалом — близько 40 штук.
Оскільки такі дії громадянина мають кримінальний характер, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За адресою виїхали патрульні. На місці, яке вказали заявники, вони й справді побачили громадянина, той був в неадекватному стані та не міг самостійно рухатися. З’ясувалося, що чоловік мешкає неподалік, тож в рамках поліцейського піклування, патрульні провели його додому.
За місцем проживання громадянина поліцейські помітили близько двох десятків горщиків з рослинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на канабіс. Ці "вазони" стояли під ультрафіолетовою лампою. Також, невідома речовина рослинного походження була виявлена в сухому подрібненому вигляді.
Крім того, в патрульні побачили речі, що були схожі на набої різного калібру. Загалом — близько 40 штук.
Оскільки такі дії громадянина мають кримінальний характер, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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