Вони назавжди в наших серцях: у Луцьку вшанували пам’ять загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:36
Сьогодні, 29 серпня, в Луцьку відбувся захід з вшанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, його заступник Сергій Козак та інші співробітники поліції долучились до заходу і поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».
Потому пам'ять загиблих військовослужбовців вшанували на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа. Охорону публічної безпеки та порядку здійснювали співробітники Луцького РУП.
Поминальний молебень поліцейські організували і в Храмі Юрія Переможця, що на вулиці Винниченка біля управління превентивної діяльності.
Тут вшанували всіх загиблих правоохоронців. Віддали шану і бійцям роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь», які поклали свої життя в 2014 році: Володимир Іщук, Олександр Сивий, Олександр Сацюк, Максим Ляшук, Сергій Помінкевич, Віктор Шолуха, Мирослав Столярчук.
Вони назавжди у нашій пам’яті і в наших серцях.
З ініціативи профспілки працівників ГУНП, родинам загиблих передадуть допомогу.
Заходи з вшанування пам’яті загиблих Героїв відбулись і в районах Волині: до них долучились співробітники територіальних підрозділів поліції.
У рамках акції «Сонях» усі охочі під час вшанування прикріплювали стилізовану квітку соняшник до грудей – як символ історичної мужності українських воїнів, символ життя України.
Вічна слава та вдячність Героям, захисникам незалежності та суверенітету України!
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Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, його заступник Сергій Козак та інші співробітники поліції долучились до заходу і поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».
Потому пам'ять загиблих військовослужбовців вшанували на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа. Охорону публічної безпеки та порядку здійснювали співробітники Луцького РУП.
Поминальний молебень поліцейські організували і в Храмі Юрія Переможця, що на вулиці Винниченка біля управління превентивної діяльності.
Тут вшанували всіх загиблих правоохоронців. Віддали шану і бійцям роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь», які поклали свої життя в 2014 році: Володимир Іщук, Олександр Сивий, Олександр Сацюк, Максим Ляшук, Сергій Помінкевич, Віктор Шолуха, Мирослав Столярчук.
Вони назавжди у нашій пам’яті і в наших серцях.
З ініціативи профспілки працівників ГУНП, родинам загиблих передадуть допомогу.
Заходи з вшанування пам’яті загиблих Героїв відбулись і в районах Волині: до них долучились співробітники територіальних підрозділів поліції.
У рамках акції «Сонях» усі охочі під час вшанування прикріплювали стилізовану квітку соняшник до грудей – як символ історичної мужності українських воїнів, символ життя України.
Вічна слава та вдячність Героям, захисникам незалежності та суверенітету України!
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