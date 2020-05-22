Вони назавжди в наших серцях: у Луцьку вшанували пам’ять загиблих Героїв. ФОТО

Сьогодні, 29 серпня, в Луцьку відбувся захід з вшанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.Начальник ГУНП у Волинській області, його заступникта інші співробітники поліції долучились до заходу і поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».Потому пам'ять загиблих військовослужбовців вшанували на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа. Охорону публічної безпеки та порядку здійснювали співробітники Луцького РУП.Поминальний молебень поліцейські організували і в Храмі Юрія Переможця, що на вулиці Винниченка біля управління превентивної діяльності.Тут вшанували всіх загиблих правоохоронців. Віддали шану і бійцям роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь», які поклали свої життя в 2014 році:Вони назавжди у нашій пам’яті і в наших серцях.З ініціативи профспілки працівників ГУНП, родинам загиблих передадуть допомогу.Заходи з вшанування пам’яті загиблих Героїв відбулись і в районах Волині: до них долучились співробітники територіальних підрозділів поліції.У рамках акції «Сонях» усі охочі під час вшанування прикріплювали стилізовану квітку соняшник до грудей – як символ історичної мужності українських воїнів, символ життя України.Вічна слава та вдячність Героям, захисникам незалежності та суверенітету України!