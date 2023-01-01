На Чернігівщині від підриву на міні загинули сержант поліції та його дружина: діти поранені

На Чернігівщині від підриву на міні загинули сержант поліції та його дружина: діти поранені
Учора, 28 серпня, в Чернігівській області загинули старший лейтенант поліції, інспектор роти тактико-оперативного реагування УПП В’ячеслав Обитоцький та його дружина. За попередніми даними, авто, в якому він їхав разом з родиною, підірвалася на міні в прикордонній громаді. Діти перебувають у лікарні з пораненнями.

Про це повідомили в Патрульній поліції Чернігівської області.

"Учора трагічно загинув наш колега В’ячеслав Обитоцький, старший лейтенант поліції, інспектор роти тактико-оперативного реагування УПП у Чернігівській області.

Попередньо, автомобіль, у якому В’ячеслав їхав разом із дружиною та двома їхніми дітьми, підірвався на міні в одній з прикордонних громад Чернігівського району. На жаль, поліцейський та його дружина загинули на місці. Діти перебувають у лікарні.

В’ячеславу було 36 років. До лав патрульної поліції долучився 2017-го. З 2018-го служив інспектором роти тактико-оперативного реагування. Чесний та гідний професіонал своєї справи, патріот.

З перших днів широкомасштабного вторгнення російських загарбників Вʼячеслав став на захист рідного міста та брав участь в обороні Чернігова. За свої заслуги був нагороджений Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Світла пам'ять нашому патрульному та його дружині…" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Чернігівщина, міни
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