В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників
Сьогодні, 11:35
В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників.
Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 29 серпня, вдалося повернути рідним тіла 84 захисників.
Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Котенко нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
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Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 29 серпня, вдалося повернути рідним тіла 84 захисників.
Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Котенко нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21
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