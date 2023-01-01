В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників
В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників.

Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 29 серпня, вдалося повернути рідним тіла 84 захисників.

Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Котенко нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21

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Теги: Росія, Україна, війна
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