В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників





Про це Олег Котенко.



"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 29 серпня, вдалося повернути рідним тіла 84 захисників.



Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.



Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.



Котенко нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників.Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні, 29 серпня, вдалося повернути рідним тіла 84 захисників.Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні.Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.Котенко нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21

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