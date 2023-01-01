Що варто знати волинянам про виплату, оформлення та нарахування пенсії





Про особливості виплат пенсій на Волині, а також нарахування пенсії військовослужбовцям, які воюють у зоні бойових дій та про пенсії для внутрішньо переміщених українців Віктор Кривчук.



Пенсії військовим



– Оскільки в державі йде війна, то хотілося б поговорити про пенсії для військовослужбовців, зокрема для тих, які збираються йти на пенсію, а зараз вони воюють у зоні бойових дій. Який порядок оформлення пенсії для таких людей?



Порядок призначення пенсії для людей, які мають право на пенсію передбачено Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб". Обов'язкова умова призначення пенсії за вислугою років, або за інвалідністю, відповідно до даного закону це є звільнення з військової служби.



– Хто саме повинен збирати документи для оформлення. Чи є якісь труднощі, нюанси?



Порядок призначення військовий пенсії суттєво відрізняється від порядку призначення цивільної пенсії за загальним законом. Пакет документів для призначення пенсії за вислугою років військовослужбовцю до нас надходить від територіального центру комплектування. Тобто грошовий атестат, інформація про грошове забезпечення, послужний список ця вся інформація надається органам пенсійного фонду від територіального центру комплектування.



– Якщо військовослужбовець завершує свою службу й оформляється на пенсію, чи впливають на суму пенсії, яку він буде отримувати, додаткові виплати за участь у зоні бойових дій, це зокрема про суми 50 000, 30 000, 100 000 гривень?



Пенсія призначається на підставі документів, які надає військове формування. Поняття військової пенсії воно є досить розгалужене. Це і Міністерства оборони, Служба безпеки України, Державна служба судової охорони. Тобто всі військові формування зводяться до так званої військової пенсії. Порядок призначення пенсії залишається для них всіх незмінним. До нас надходить пакет документів в тому числі грошовий атестат, який формує військова частина.



– Яку суму на сьогодні в середньому отримують військові пенсіонери?



Середній розмір пенсії обчислений за Законом №2262 Про пенсійне забезпечення для осіб звільнених з військової служби та деяких інших категорій людей становить близько 12 000 гривень.



Що варто знати працюючим пенсіонерам



– Роз'ясніть, будь ласка, ситуації, коли пенсіонери влаштовуються на роботу, або ж військові пенсіонери йдуть боронити державу, чому важливо, аби вони повідомляли у пенсійний фонд, що вони знову працюють, чи служать, аби надалі у них не відраховували з пенсії гроші? Чому виникають такі ситуації?



Пенсія виплачується без врахування заробітної плати. Це загальне таке правило. Але є ряд доплат, надбавок, підвищень, які передбачені виключно для пенсіонерів, які не працюють, не провадять діяльність пов'язану з отриманням доходу.



Наприклад це надбавка на неповнолітнього утриманця. Якщо в пенсіонера є на утриманні дитина до 18 років, до пенсії встановлюється надбавка, якщо за військовий закон ми говоримо, це 50% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Надбавка виплачується лише за умови, якщо людина не працює.



З пенсії, як це передбачено статтею 50 Закону, здійснюється утримання. Або особа добровільно повертає кошти, або особа пише нам заяву про те, що вона погоджується, щоб з її пенсії відбувалися утримання до повної погашення суми. Якщо пенсія була призначена на підставі неправдивих даних, які були подані, тоді стягується в судовому порядку.



– Як правильно вчинити людям, щоб не виникало подібних ситуацій?



Пенсії виплачується фактично наперед 25, 26, 27 числа вже практично готові документи на наступний місяць. Ми не можемо знати про всі обставини які складуться з людиною наперед. Чим раніше людина повідомляє, тим меншою буде сума надміру виплачених коштів. Рано чи пізно ми все одно дізнаємось про цю інформацію від податкової служби. Тільки єдине, що ми її можемо отримати один раз у квартал, тобто через три місяці. Якщо людина має можливість повідомити нас своєчасно, то це буде зовсім інша ситуація.



– Наприклад, якщо громадянин, який зараз на пенсії у вересні збирається працевлаштуватися то все-таки ліпше про це повідомити?



Якщо особа працевлаштувалася першого вересня, то другого вересня, будь ласка, до наших сервісних центрів підходьте. Є велика розгалужена мережа віддалених робочих місць. Подавайте документ на підставі, якого працевлаштувались й вам буде здійснено перерахунок і це дозволить уникнути дуже багато неприємних ситуацій.



Пенсії для внутрішньо переміщених українців



– Чи є труднощі в оформленні пенсій вимушено переміщеним українцям?



У нас є величезний масив даних, який називається Реєстр застрахованих осіб. Достатньо, щоб в людини була трудова книжка, якщо ми говоримо про стаж до 2004 року, документ, який посвідчує її особу: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і ще мінімум пакет документів: свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей. Для того, щоб перекрити якийсь той чи інший період страхового стажу їх діяльності.



– Чи бувають такі випадки, що бракує якихось певних документів, або ж відомостей про певний період роботи й людям потрібно звертатися в архівні установи, щоб взяти довідки про те, що вони отримували заробітну плату 20 років тому. Чи є на сьогодні можливість звернутися в архіви, що є в Україні і якщо говорити про роботу за кордоном в тій же Білорусі або ж ворожій російській федерації?



Наші спеціалісти сервісних центрів надають повністю практичну допомогу. Якщо особа має можливість надати ці довідки самостійно це може пришвидшити процес. Якщо особа не може нам надати таку інформацію наші спеціалісти роблять відповідні запити у відповідні установи. Ми очікуємо, коли інформація приходить до нас. На основі отриманих даних проводяться відповідні перерахунки пенсії.



Що стосується держав, які ви озвучили, ми знаємо, що в нас немає абсолютно ніяких дипломатичних стосунків з цими двома державами, відповідно ми не проводимо з ними листування.



Стаж та розмір пенсії



– Яка середньомісячна пенсія на Волині? Яку максимальну і мінімальну пенсію отримують волиняни?



Максимальна пенсія чітко визначена Законом — це десять прожиткових мінімумів встановлених для осіб, які втратили працездатність. На серпень цей показник 20 930 гривень. Що стосується мінімальної пенсії, то тут потрібно чітко розділяти. На сьогодні у нас є певні соціальні гарантії для певних груп населення. Якщо говорити саме про мінімальний розмір, то законом передбачено, що пенсія має становити не менше ніж прожитковий мінімум для осіб які втратили працездатність, а це 2093 гривень.



Якщо людина досягла віку 65 років, вона не працює, має стаж 30 років жінка, 35 років чоловік, розмір пенсійної виплати мінімальний має становити не менше, ніж 3520 гривень. Якщо це особа з інвалідністю, вона не працює, має той самий стаж необхідний — це 2760 гривень. Тобто поняття мінімальної пенсії сьогодні “розмилося”. Раніше було чітко зрозуміло це прожитковий мінімум для не працездатної особи, а сьогодні для певної соціальної групи є своя певна соціальна гарантія.



– Якщо людям бракує стажу для виходу на пенсію є можливість, як кажуть у народі, “купити“, тобто самостійно зробити пенсійні внески за певний період? Як це працює?



Все знову ж таки залежить від кількості стажу, якого не вистачає. Необхідно розуміти за які періоди можна взяти добровільну участь у загальнообов'язковому державному страхуванні. Тобто за певні місяці, де була неповна сплата внесків людина має можливість їх доплатити, щоб було чітко 30 днів.



Людина має звернутися до нас, у сервісний центр, їй повідомлять скільки не вистачає стажу. Далі укладається відповідно договір. В податковій службі здійснюються проплати, до нас надходить інформація про сплату внесків, якщо цього стає достатньо людина набуває права на пенсію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на перше серпня на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області перебуває 255 549 людей.Про особливості виплат пенсій на Волині, а також нарахування пенсії військовослужбовцям, які воюють у зоні бойових дій та про пенсії для внутрішньо переміщених українців Суспільному розповів начальник управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській областіПорядок призначення пенсії для людей, які мають право на пенсію передбачено Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб". Обов'язкова умова призначення пенсії за вислугою років, або за інвалідністю, відповідно до даного закону це є звільнення з військової служби.Порядок призначення військовий пенсії суттєво відрізняється від порядку призначення цивільної пенсії за загальним законом. Пакет документів для призначення пенсії за вислугою років військовослужбовцю до нас надходить від територіального центру комплектування. Тобто грошовий атестат, інформація про грошове забезпечення, послужний список ця вся інформація надається органам пенсійного фонду від територіального центру комплектування.Пенсія призначається на підставі документів, які надає військове формування. Поняття військової пенсії воно є досить розгалужене. Це і Міністерства оборони, Служба безпеки України, Державна служба судової охорони. Тобто всі військові формування зводяться до так званої військової пенсії. Порядок призначення пенсії залишається для них всіх незмінним. До нас надходить пакет документів в тому числі грошовий атестат, який формує військова частина.Середній розмір пенсії обчислений за Законом №2262 Про пенсійне забезпечення для осіб звільнених з військової служби та деяких інших категорій людей становить близько 12 000 гривень.Пенсія виплачується без врахування заробітної плати. Це загальне таке правило. Але є ряд доплат, надбавок, підвищень, які передбачені виключно для пенсіонерів, які не працюють, не провадять діяльність пов'язану з отриманням доходу.Наприклад це надбавка на неповнолітнього утриманця. Якщо в пенсіонера є на утриманні дитина до 18 років, до пенсії встановлюється надбавка, якщо за військовий закон ми говоримо, це 50% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Надбавка виплачується лише за умови, якщо людина не працює.З пенсії, як це передбачено статтею 50 Закону, здійснюється утримання. Або особа добровільно повертає кошти, або особа пише нам заяву про те, що вона погоджується, щоб з її пенсії відбувалися утримання до повної погашення суми. Якщо пенсія була призначена на підставі неправдивих даних, які були подані, тоді стягується в судовому порядку.Пенсії виплачується фактично наперед 25, 26, 27 числа вже практично готові документи на наступний місяць. Ми не можемо знати про всі обставини які складуться з людиною наперед. Чим раніше людина повідомляє, тим меншою буде сума надміру виплачених коштів. Рано чи пізно ми все одно дізнаємось про цю інформацію від податкової служби. Тільки єдине, що ми її можемо отримати один раз у квартал, тобто через три місяці. Якщо людина має можливість повідомити нас своєчасно, то це буде зовсім інша ситуація.Якщо особа працевлаштувалася першого вересня, то другого вересня, будь ласка, до наших сервісних центрів підходьте. Є велика розгалужена мережа віддалених робочих місць. Подавайте документ на підставі, якого працевлаштувались й вам буде здійснено перерахунок і це дозволить уникнути дуже багато неприємних ситуацій.У нас є величезний масив даних, який називається Реєстр застрахованих осіб. Достатньо, щоб в людини була трудова книжка, якщо ми говоримо про стаж до 2004 року, документ, який посвідчує її особу: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і ще мінімум пакет документів: свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей. Для того, щоб перекрити якийсь той чи інший період страхового стажу їх діяльності.Наші спеціалісти сервісних центрів надають повністю практичну допомогу. Якщо особа має можливість надати ці довідки самостійно це може пришвидшити процес. Якщо особа не може нам надати таку інформацію наші спеціалісти роблять відповідні запити у відповідні установи. Ми очікуємо, коли інформація приходить до нас. На основі отриманих даних проводяться відповідні перерахунки пенсії.Що стосується держав, які ви озвучили, ми знаємо, що в нас немає абсолютно ніяких дипломатичних стосунків з цими двома державами, відповідно ми не проводимо з ними листування.Максимальна пенсія чітко визначена Законом — це десять прожиткових мінімумів встановлених для осіб, які втратили працездатність. На серпень цей показник 20 930 гривень. Що стосується мінімальної пенсії, то тут потрібно чітко розділяти. На сьогодні у нас є певні соціальні гарантії для певних груп населення. Якщо говорити саме про мінімальний розмір, то законом передбачено, що пенсія має становити не менше ніж прожитковий мінімум для осіб які втратили працездатність, а це 2093 гривень.Якщо людина досягла віку 65 років, вона не працює, має стаж 30 років жінка, 35 років чоловік, розмір пенсійної виплати мінімальний має становити не менше, ніж 3520 гривень. Якщо це особа з інвалідністю, вона не працює, має той самий стаж необхідний — це 2760 гривень. Тобто поняття мінімальної пенсії сьогодні “розмилося”. Раніше було чітко зрозуміло це прожитковий мінімум для не працездатної особи, а сьогодні для певної соціальної групи є своя певна соціальна гарантія.Все знову ж таки залежить від кількості стажу, якого не вистачає. Необхідно розуміти за які періоди можна взяти добровільну участь у загальнообов'язковому державному страхуванні. Тобто за певні місяці, де була неповна сплата внесків людина має можливість їх доплатити, щоб було чітко 30 днів.Людина має звернутися до нас, у сервісний центр, їй повідомлять скільки не вистачає стажу. Далі укладається відповідно договір. В податковій службі здійснюються проплати, до нас надходить інформація про сплату внесків, якщо цього стає достатньо людина набуває права на пенсію.

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