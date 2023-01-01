У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії

У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та зник з місця ДТП, його оперативно розшукали поліцейські.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 28 серпня, по вулиці Домни Гордіюк. Водій автомобіля Renault Megane Scenic на нерегульованому переході збив 72-річну лучанку та втік з місця ДТП.Постраждала отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.Оперативники спільно із співробітниками патрульної поліції швидко встановили водія. Правопорушником виявися 44-річний місцевий житель.Транспортний засіб вилучили, за фактом керування у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.З’ясувалося, що водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав понад 2 проміле алкоголю в крові.Порушникові загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.Слідство триває.