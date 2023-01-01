У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:36
У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та зник з місця ДТП, його оперативно розшукали поліцейські.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 серпня, по вулиці Домни Гордіюк. Водій автомобіля Renault Megane Scenic на нерегульованому переході збив 72-річну лучанку та втік з місця ДТП.
Постраждала отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
Оперативники спільно із співробітниками патрульної поліції швидко встановили водія. Правопорушником виявися 44-річний місцевий житель.
Транспортний засіб вилучили, за фактом керування у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
З’ясувалося, що водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав понад 2 проміле алкоголю в крові.
Порушникові загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 серпня, по вулиці Домни Гордіюк. Водій автомобіля Renault Megane Scenic на нерегульованому переході збив 72-річну лучанку та втік з місця ДТП.
Постраждала отримала тілесні ушкодження, не госпіталізовувалась.
Оперативники спільно із співробітниками патрульної поліції швидко встановили водія. Правопорушником виявися 44-річний місцевий житель.
Транспортний засіб вилучили, за фактом керування у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
З’ясувалося, що водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння, «Драгер» показав понад 2 проміле алкоголю в крові.
Порушникові загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Слідство триває.
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