65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті

65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті
На Волині чоловік побив співмешканку палицею до смерті.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 28 серпня, до поліції Маневич надійшло повідомлення від сімейного лікаря про те, що за місцем проживання виявлено труп 45-річної жінки. На тілі померлої - видимі тілесні ушкодження.

Поліцейські встановили, що на ґрунті ревнощів її напередодні палицею побив 65-річний співмешканець, який тривалий час проживав із нею. Від отриманих травм жінка померла.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що він раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Жінка до поліції щодо протиправних дій не зверталась.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої.

Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, Маневичі, побиття, ревнощі, смерть
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