65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті

На Волині чоловік побив співмешканку палицею до смерті.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 28 серпня, до поліції Маневич надійшло повідомлення від сімейного лікаря про те, що за місцем проживання виявлено труп 45-річної жінки. На тілі померлої - видимі тілесні ушкодження.Поліцейські встановили, що на ґрунті ревнощів її напередодні палицею побив 65-річний співмешканець, який тривалий час проживав із нею. Від отриманих травм жінка померла.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Встановлено, що він раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Жінка до поліції щодо протиправних дій не зверталась.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої.Зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.Досудове розслідування триває.