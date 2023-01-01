Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон

Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон
Вже неодноразово у Поромівській громаді трапляються інциденти зі спроб нелегально перетнути державний кордон.

Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.

Днями ВПС Морозовичі знову виявили групу порушників. Четверо молодих хлопців з Нововолинська вночі намагалися покинути Україну.

За словами затриманих, вони шукали митний перехід «Млинище-Сліпче». Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Перехід «Млинище-Сліпче» не працює. Більше того, поки нема намірів його будувати. Тому усім охочим залишити Україну рекомендую користуватися наявними пунктами пропуску", - наголосив голова громади.
Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон
Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон

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Теги: Волинь, ухилянти, митний перехід
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