Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон
Сьогодні, 10:25
Вже неодноразово у Поромівській громаді трапляються інциденти зі спроб нелегально перетнути державний кордон.
Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
Днями ВПС Морозовичі знову виявили групу порушників. Четверо молодих хлопців з Нововолинська вночі намагалися покинути Україну.
За словами затриманих, вони шукали митний перехід «Млинище-Сліпче». Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Перехід «Млинище-Сліпче» не працює. Більше того, поки нема намірів його будувати. Тому усім охочим залишити Україну рекомендую користуватися наявними пунктами пропуску", - наголосив голова громади.
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Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
Днями ВПС Морозовичі знову виявили групу порушників. Четверо молодих хлопців з Нововолинська вночі намагалися покинути Україну.
За словами затриманих, вони шукали митний перехід «Млинище-Сліпче». Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Перехід «Млинище-Сліпче» не працює. Більше того, поки нема намірів його будувати. Тому усім охочим залишити Україну рекомендую користуватися наявними пунктами пропуску", - наголосив голова громади.
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