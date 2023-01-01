Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон





Про це Олег Савчук.



Днями ВПС Морозовичі знову виявили групу порушників. Четверо молодих хлопців з Нововолинська вночі намагалися покинути Україну.



За словами затриманих, вони шукали митний перехід «Млинище-Сліпче». Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська Борис Карпус.



"Перехід «Млинище-Сліпче» не працює. Більше того, поки нема намірів його будувати. Тому усім охочим залишити Україну рекомендую користуватися наявними пунктами пропуску", - наголосив голова громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже неодноразово у Поромівській громаді трапляються інциденти зі спроб нелегально перетнути державний кордон.Про це повідомив голова Поромівської громадиДнями ВПС Морозовичі знову виявили групу порушників. Четверо молодих хлопців з Нововолинська вночі намагалися покинути Україну.За словами затриманих, вони шукали митний перехід «Млинище-Сліпче». Про будівництво цього переходу неодноразово повідомляв міський голова Нововолинська"Перехід «Млинище-Сліпче» не працює. Більше того, поки нема намірів його будувати. Тому усім охочим залишити Україну рекомендую користуватися наявними пунктами пропуску", - наголосив голова громади.

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