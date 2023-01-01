У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні





Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант



Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється українськими військами. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку.



В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ (“Ешелон”, “Поиск”, “Взаимодействие”), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності, вважає Наєв.



"Враховуючи, що росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається.



Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ “Північ” не викрито. Наявний комплект військ прикриття збройних сил білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.



Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", - наголосив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ, які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності в РБ.Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає можливих провокацій на українсько-білоруському кордоні.Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється українськими військами. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку.В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ (“Ешелон”, “Поиск”, “Взаимодействие”), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності, вважає Наєв."Враховуючи, що росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається.Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ “Північ” не викрито. Наявний комплект військ прикриття збройних сил білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", - наголосив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

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