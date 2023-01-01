У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні

У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ, які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності в РБ.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає можливих провокацій на українсько-білоруському кордоні.

Обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється українськими військами. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку.

В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ (“Ешелон”, “Поиск”, “Взаимодействие”), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності, вважає Наєв.

"Враховуючи, що росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається.

Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ “Північ” не викрито. Наявний комплект військ прикриття збройних сил білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання “Запад” готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.

Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", - наголосив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон
Сьогодні, 10:25
65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті
Сьогодні, 10:06
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
Сьогодні, 10:04
Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Сьогодні, 09:36
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України Білоруські прикордонники знову скаржаться на «провокації» України
27 серпень, 02:11
Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців» Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч «вагнерівців»
25 серпень, 17:13
Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі, – Дуда
22 серпень, 18:13
Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі Україна конфіскувала майно Міноборони Білорусі
22 серпень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання
Сьогодні, 10:50
 0
У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:36
 0
Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон
Сьогодні, 10:25
 0
65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті
Сьогодні, 10:06
 0
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8