Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога

Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 530 загарбників, 14 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,

◾ танків ‒ 4414 (+14) од,

◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,

◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,

◾ РСЗВ – 733 (+3) од,

◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,

◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),

◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,

◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті
Сьогодні, 10:06
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
Сьогодні, 10:04
Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Сьогодні, 09:36
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 29 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання
Сьогодні, 10:50
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
Сьогодні, 10:04
В УГКЦ очікують роз'яснень від Папи Римського після його слів про росію, Петра І і Катерину ІІ В УГКЦ очікують роз'яснень від Папи Римського після його слів про росію, Петра І і Катерину ІІ
Сьогодні, 03:41
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного , – Генштаб На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного , – Генштаб
28 серпень, 18:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пілотам, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, присвоїли військові звання
Сьогодні, 10:50
 0
У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:36
 0
Шукали митний перехід: на Волині четверо молодих хлопців намагались нелегально перетнути кордон
Сьогодні, 10:25
 0
65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті
Сьогодні, 10:06
 0
У Білорусі на вересень запланові спільні навчання ОДКБ: Наєв не виключає провокацій на кордоні
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8