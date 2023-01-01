Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,



◾ танків ‒ 4414 (+14) од,



◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,



◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,



◾ РСЗВ – 733 (+3) од,



◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,



◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),



◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,



◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники ліквідували ще 530 загарбників, 14 танків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,◾ танків ‒ 4414 (+14) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,◾ РСЗВ – 733 (+3) од,◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.

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