Захисники за минулу добу ліквідували ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Сьогодні, 09:36
За минулу добу українські захисники ліквідували ще 530 загарбників, 14 танків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
◾ танків ‒ 4414 (+14) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,
◾ РСЗВ – 733 (+3) од,
◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 261840 (+530) осіб,
◾ танків ‒ 4414 (+14) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 8579 (+17) од,
◾ артилерійських систем – 5450 (+25) од,
◾ РСЗВ – 733 (+3) од,
◾ засобів ППО ‒ 500 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4) од,
◾ крилатих ракет ‒ 1419 (+4),
◾ кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 820 (+11) од.
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