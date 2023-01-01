Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський

Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського , за особисту мужність, виявлену у захисті територіальної цілісності України, волинянина, молодшого сержанта Куця Максима Андрійовича нагородили медаллю «Захисник України» (посмертно).

Про це повідомляють на сторінці "Типове Ратне".

Почесну відзнаку батькам загиблого вручив представник Національної гвардії України.

Нагадаємо, що трагедія сталася 27 липня 2022 року близько 21:00 на контрольно-пропускному пункті під час виїзду з міста Нововолинськ.

Автомобіль Opel, за кермом якого був поліцейський, спробував об’їхати чергу з інших автомобілів і на швидкості протаранив бетонні блоки та збив двох правоохоронців. Удар був такої сили, що бетонні блоки розлетілися в сторони.

20-річний нацгвардієць Максим Куць і 40-річний дільничний Ігор Морозов загинули на місці.

У салоні Opel, окрім поліцейського, перебували ще двоє правоохоронців, одного з них травмовано.

Винуватцем аварії виявився сержант поліції 21-річний Олег Крючко. У ДБР, яке розслідує цю аварію, повідомили, що за попередніми даними, водій був тверезий.

Загиблий 20-річний Максим Куць в армію був призваний навесні минулого року. До цього він навчався у професійно-технічному училищі у Володимирі (колишній Володимир-Волинський) Волинської області, за спеціальністю викладач трудового навчання.

Максим разом із братом займався боксом. Вони створили свій клуб.
«Так, поки він тут навчався у нас в училищі, то разом зі старшим братом вони займалися боксом. Дуже хороші хлопці. Максим брав участь у змаганнях, мав І розряд. Коли ми виїжджали з дітьми на змагання, то він із братом завжди доглядали молодших. Допомагали в усьому. Потім вони з братом у себе в Заболотті відкрили клуб боксу, вже самі займалися з дітьми й теж брали участь у змаганнях. І ось таке горе», – розповідає тренерка Максима Юлія.
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський

Односельчани кажуть, що Максим був патріотом, любив Україну, своє рідне село, збирався їх боронити.
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський
Президент посмертно нагородив 20-річного нацгвардійця з Волині, якого на блокпосту збив поліцейський

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Теги: Волинь, нацгвардієць, нагородження, президент, посмертно
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